O filme com coprodução portuguesa “La Memoria de las Mariposas”, da peruana Tatiana Fuentes Sadowski, vai fazer a sua estreia mundial no Festival de Cinema de Berlim, anunciou hoje a organização do evento.

Com participação da produtora Oublaum Filmes, o filme – cujo projeto passou pelo DocLisboa - é descrito como “uma viagem pessoal através dos arquivos da Amazónia que liga pesquisa e especulação”, no qual a realizadora entrelaça a sua própria história com a de duas crianças indígenas levadas à força para a Europa.

“Como é possível que mais de trinta mil indígenas Huitotos, Ocainas, Boras, Muinanes, Resígaros, Andoques e Nonuyas tenham morrido no espaço de dez anos, convertendo-se, hoje, em povos quase extintos? Nada disso está nestas imagens de arquivo, que mostram a imagem do progresso, a imagem do ‘cauchero’ (extractor de borracha) como pacificador de índios”, pode ler-se na nota de intenções da realizadora.

O texto prossegue: “São as personagens que ninguém recorda e dos quais perdemos a pista, sendo impossível rastrear as suas histórias a partir do documentário de uma abordagem documental pura. A minha intenção é mudar isso através da ficção para imaginar o que o documentário não nos pode dar”.

O filme vai estar na secção Fórum da Berlinale.

Entre os anúncios feitos hoje pela organização do festival incluem-se ainda a coprodução entre Brasil e Argentina para o filme “A Melhor Mãe do Mundo”, de Anna Muylaert, na secção Berlinale Especial, e “Ato Noturno”, de Márcio Reolon e Filipe Matzembacher, na secção Panorama.

A secção Geração vai contar com cinco obras brasileiras: “A Natureza das Coisas Invisíveis”, de Rafaela Camelo, que vai abrir uma das duas competições da secção, “Arame Farpado”, de Gustavo de Carvalho, “Atardecer en América”, de Matías Rojas Valencia, “De Menor”, de Caru Alves de Souza, e “Hora do Recreio”, de Lucia Murat.

Na semana passada, a Berlinale anunciou que o filme “Mirage: Eigenstate”, do artista indonésio Riar Rizaldi, com coprodução portuguesa, tinha sido selecionado para a secção Fórum Expandido.

A 75.ª edição do Festival Internacional de Cinema de Berlim vai ter lugar entre 13 e 23 de fevereiro, com um júri presidido pelo realizador norte-americano Todd Haynes.