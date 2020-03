O nova aventura no cinema de Peter Rabbit, o adorado personagem das histórias infantis com a voz original de James Corden, é a nova grande baixa no cinema por causa do Coronavírus.

A estreia europeia de "Peter Rabbit: Coelho à Solta", que incluía Portugal, estava marcada para 26 de março, para coincidir com as férias da Páscoa, mas passou para 7 de agosto.

A decisão de adiar cinco meses e perder a lucrativa temporada torna-o o segundo grande filme de Hollywood afetado pelo impacto da epidemia após "007: Sem Tempo Para Morrer", que passou de abril para novembro.

Segundo a notícia exclusiva do The Hollywood Reporter, a Sony decidiu adiar após ponderar a importância do mercado internacional: dos 351 milhões de dólares de receitas globais, 236 foram de fora do mercado americano.

O primeiro filme, um irreverente híbrido de imagem real e efeitos especiais, também foi um grande fenómeno de bilheteira no nosso país.

Os cinemas na China, o segundo mercado do mundo, estão fechadas desde janeiro e há grandes perturbações na Coreia do Sul e Japão.

Em Itália, o país europeu mais afetado, as salas também encerraram, uma das consequências da quarentena total do país até 3 de abril anunciada pelo primeiro-ministro Giuseppe Conte na segunda-feira à noite (9).

Outras salas estão a fechar em França e Eslováquia.

Vários médicos alertaram que a Grã-Bretanha pode ficar na mesma situação de Itália no prazo de 14 dias.

Mais informações sobre o COVID-19.