A decisão de adiar a estreia do próximo James Bond de abril para novembro por causa do coronavírus é descrita como "muito singular" e tem a ver com o contexto do estúdio e do próprio filme.

"007: Sem Tempo Para Morrer" custou cerca de 250 milhões de dólares, o que não inclui o marketing, e tem uma importância gigantesca para a MGM, que não possui tantos grandes franchises como outros estúdios de Hollywood.

Os receios com o coronavírus mantêm fechadas 70 mil salas na China, o segundo maior mercado do mundo, e levaram a quebras gigantescas na afluência de espectadores em países como a Coreia do Sul e Itália.

Neste contexto, uma fonte disse ao THR que a quebra de receitas do novo "007" por causa da crise podia chegar a um quarto do total, ou seja, arrecadaria 750 milhões de dólares em vez de mil milhões.

O adiamento cerca de cinco semanas antes da estreia global significou suspender uma campanha muito cara e informar os talentos envolvidos que vão precisar deles mais tarde para fazer a promoção.

Já não foi a tempo de cancelar a presença de Daniel Craig como anfitrião este fim de semana no programa Saturday Night Live, mas o ator informou o estúdio que manterá a agenda livre para promover na nova data o filme que será a sua despedida da saga.

