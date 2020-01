As ausências mais notadas são as de Todd Philips ("Joker"), Noah Baumbach ("Marriage Story"), Greta Gerwig ("Mulherzinhas") e James Mangold ("Le Mans '66: O Duelo").

Com a presença de mulheres e afro-americanos, a categoria de realizadores estreantes destaca-se pela maior diversidade, que tem sido um tema nas últimas temporadas de prémios: concorrem Mati Diop ("Atlantics"), Alma Har´el ("Honey Boy"), Melina Matsoukas ("Queen & Slim"), Tyler Nilson e Michael Schwartz ("O Falcão Manteiga de Amendoim) e Joe Talbot ("The Last Black Man in San Francisco").

Os prémios dos realizadores têm sido um dos melhores prognosticadores dos Óscares, ainda que mais de 16 mil membros votem nos DGA e pouco mais de 500 formem o grupo na Academia: nos 71 anos anteriores do DGA, apenas sete vencedores não conquistaram a seguir a estatueta dourada.

As nomeações do DGA foram conhecidas com poucas horas de diferença em relação às do sindicato dos produtores e dos BAFTA (atribuídos pela Academia de Cinema e Televisão Britânica, popularmente conhecidos como os "Óscares britânicos").

As escolhas do interior da indústria apontam para os filmes de Tarantino, Scorsese, Mendes, Joon-ho, Phillips e Waititi recolherem mais apoios esta temporada, seguidos de perto por "Marriage Story" e "Knives Out".

Os premiados do DGA serão conhecidos numa noite de gala a 25 de janeiro.