Nas categorias de cinema, os prémios dos PGA são um importante indicador do que pensam os profissionais do interior de Hollywood e antecipam as prováveis escolhas da Academia que atribui os Óscares: os organizações partilham muitos dos membros e também o processo de votação.

As escolhas para Melhor Filme entre PGA e a Academia dos Óscares coincidiram 21 vezes nos 30 anos dos prémios, incluindo da última vez com "Green Book" (o número sobe para 22 se considerarmos que "12 Anos Escravo" e "Gravidade" empataram em 2013, ganhando o primeiro a estatueta dourada).

No entanto, com estas nomeações diminuíram consideravelmente as hipóteses de vir a ganhar o Óscar para títulos como "Bombshell", "A Despedida", "Dois Papas" ou "O Caso de Richard Jewell": mais dos 75% dos nomeados entraram subsequentemente na corrida ao Óscar principal, mas nunca houve um filme que tivesse ganho a estatueta sem ter sido nomeado pelos PGA.

Nas animações, concorrem "Abominável" (Jill Culton, Todd Wilderman), "Frozen II: O Reino do Gelo" (Chris Buck, Jennifer Lee), "Como Treinares o Teu Dragão: O Mundo Secreto" (Dean DeBlois), "Mr. Link" (Chris Butler) e "Toy Story 4" (Josh Cooley).

Os destaques nas nomeações do pequeno ecrã...

Os PGA também anunciaram uma longa lista de nomeações para séries (todas dos canais por cabo ou streaming) e outros programas.

Nas séries dramáticas concorrem a segunda temporada de "Big Little Lies", a terceira de "The Crown" e a segunda de "Succession", bem como a oitava e a despedida de "A Guerra dos Tronos" e a estreia da grande sensação "Watchmen".

Nas comédias surgem as segundas temporadas de "Fleabag" e "Barry", a terceira de "The Marvelous Mrs. Maisel", a quinta de "Schitt’s Creek" a a sétima e última de "Veep".

"Chernobyl", "Fosse/Verdon", "True Detective", "Unbelievable" e "When They See Us" concorrem para Melhor Minissérie.

Destaque ainda em televisão para os programas de variedades ou "talk-shows", onde estão vários que se podem ver em Portugal ou "online": "The Daily Show with Trevor Noah", "Last Week Tonight with John Oliver", "The Late Show with Stephen Colbert" e "Saturday Night Live" repetem nomeações, e junta-se "Dave Chappelle: Sticks & Stones".