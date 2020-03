Uma delas diz respeito ao pagamento da primeira 'tranche' de verbas para quem beneficiar do programa “escrita e desenvolvimento de obras cinematográficas”, subindo de 30% para 50% do valor total a receber.

Atualmente este concurso está ainda em fase de submissão de candidaturas até ao final de abril, com um total de 570 mil euros a repartir por vários candidatos.

A outra medida de apoio à escrita e desenvolvimento foi acrescentada ao programa "Apoio automático", que tem um total de 800 mil euros e cujos resultados estão ainda por divulgar.

Destaque ainda para o apoio a festivais, com o ICA a garantir que mantém o pagamento aos que já foram beneficiados pelo programa em curso, mesmo que tenham sido cancelados por causa da pandemia.

O programa de apoio a festivais é plurianual, com 2,4 milhões de euros a repartir por várias entidades programadoras por períodos de três anos.

Atualmente, está ainda em curso o pagamento do concurso de 2017, no qual tinham sido beneficiados festivais como o Monstra e o IndieLisboa, que estavam marcados para março e abril, respetivamente, e foram adiados, o Curtas de Vila do Conde (em julho), o FEST, em junho, em Espinho, ou o Caminhos do Cinema Português, em novembro, em Coimbra.

O concurso deste ano de apoio aos festivais, que só abrirá em maio, já diz respeito aos próximos três anos.

Na página oficial, o ICA recorda que “irá manter as datas previstas de fecho dos concursos de apoio ao cinema e ao audiovisual de 2020 e, sempre que possível, acelerar os procedimentos concursais relativos ao processo de atribuição dos apoios”.

O novo coronavírus, responsável pela pandemia da covid-19, já infetou perto de 450 mil pessoas em todo o mundo, das quais morreram mais de 20.000.

Em Portugal, na quarta-feira, foram anunciadas 43 mortes, mais dez do que na véspera (+30,3%), e 2.995 infeções confirmadas, segundo o balanço da Direção-Geral da Saúde, que identificou 633 novos casos em relação a terça-feira (+26,8%).

Portugal, onde os primeiros casos confirmados foram registados no dia 02 de março, encontra-se em estado de emergência desde as 00:00 de 19 de março e até às 23:59 de 02 de abril.

O Governo declarou no dia 17 o estado de calamidade pública para o concelho de Ovar.

Mais informações sobre o COVID-19.