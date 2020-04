Allen Garfield, um ator secundário em vários clássicos de Hollywood, faleceu de complicações relacionadas com a COVID-19. Tinha 80 anos.

A notícia foi avançada pela atriz Ronee Blakley, que interpretou a sua esposa em "Nashville" (1975), o filme de Robert Altman onde teve provavelmente o papel mais recordado.

Nashville

Antes de ficar incapacitado por dois acidentes cardiovasculares em 1998 e 2004, participou em mais de 100 filmes e séries, destacando-se vários às ordens de Francis Ford Coppola e Wim Wenders, bem como o papel do chefe de polícia em "O Caça-Polícias II".

Na fase inicial da carreira entrou em "O Mocho e a Gatinha" (1970), "Cry Uncle" (1971), "Os Amores de Uma Adolescente" (1971), "Bananas" (1971), "O Candidato" (1972), "O Vigilante" (1974) e "Primeira Página" (1974).

Após o impacto de "Nashville", seguiram-se filmes como "One Trick Pony" (1980), "Do Fundo do Coração" (1981) "Nunca Digas Adeus" (1981), "O Estado das Coisas" (1982), "Divórcio em Hollywood" (1984), "Cotton Club" (1984), "O Caça-Polícias II" (1987), "Dick Tracy" (1990), "Até ao Fim do Mundo" (1991), "A Nona Porta" (1999) e "The Majestic" (2001).