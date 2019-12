A exposição em Lisboa representou um dos três momentos de um projeto internacional de Filipa César, que envolve, além do Museu Calouste Gulbenkian, a Haus der Kulturen der Welt, em Berlim, onde uma parte foi apresentada no início do ano, e a Tabakalera, em San Sebastian, onde o terceiro momento foi exibido, em novembro.

Em Lisboa, a artista apresentou uma instalação e um filme de ensaio, que resultou de um processo de pesquisa coletivo, e que introduz vários formatos de imagem em movimento.

Na sala, um ecrã gigante exibia o filme, e numa estrutura em madeira estavam expostos alguns tecidos, resultado daquela técnica tradicional na Guiné-Bissau, nos quais tem investigado códigos de comunicação com paralelismo com o sistema usado na computação.

Neste trabalho de Filipa César, que dura há cerca de uma década, são abordados temas cívicos, políticos e de caráter ativista.

"A tecelagem pano de pente está mais próxima da computação do que a escrita", disse a artista, em maio em Lisboa, salientando que esta técnica "foi usada como forma de comunicação codificada que ainda hoje persiste".

A abordagem da artista nascida no Porto, em 1975, incide sobre dinâmicas de crioulização, no seu contexto histórico e biológico, entre as quais se encontra a dimensão subversiva de códigos linguísticos e noções de tecedura.

“Crioulo Quântico”, de Filipa César, foi uma das primeiras obras a serem anunciados para a 70.ª edição do Festival de Cinema de Berlim.

