Considerado um exemplo de maior representatividade no ecrã, o beijo lésbico no filme de animação da Pixar "Buzz Lightyear" está a agitar os críticos e espectadores mais conservadores, além de levado à sua proibição em vários países.

E Chris Evans, que dá voz na versão original ao suposto astronauta que inspirou o brinquedo da saga "Toy Story" deixou de ter papas na língua sobre as reações negativas.

Após ter ficado apenas por ser "frustrante que existam locais que ainda não estão onde deviam estar" durante a antestreia em Londres, o ator foi mais longe numa entrevista à agência Reuters, dizendo que os que reagem negativamente devem ser desvalorizados.

"A verdade é que essas pessoas são idiotas. Sempre que houve avanço social quando despertamos, a história Americana, a história humana é uma de constante despertar e crescimento social e é isso que nos torna bons", acrescentou.

"Haverá sempre pessoas com medo e inconscientes e a tentar manter o que existia. Mas essas pessoas morrem como os dinossauros. Acho que o objetivo é não lhes prestar atenção, seguir em frente e abraçar o crescimento que nos torna humanos", concluiu.

Além das críticas de espectadores conservadores, mais de uma dezena de nações no Médio Oriente e Ásia, principalmente muçulmanas, baniram o filme.

A lista inclui Arábia Saudita, Síria, Bahrain, Egito, Kuwait, Líbano, Omã, Qatar, Iraque, Jordânia, Emirados Árabes Unidos, os "Territórios palestinianos" e Malásia.

Apesar do filme não estar nas duas principais cadeias de cinema, a Indonésia, o país de maioria muçulmana mais populoso país do mundo e incluído inicialmente na lista, desmentiu a proibição da estreia 15 de junho: o responsável pelo Instituto de Censura diz que apenas "sugeriu que o proprietário [...] pensasse no seu público na Indonésia, onde uma cena de beijo LGBT ainda é considerada sensível".

A Singapura optou por autorizar o visionamento a maiores de 16 anos, na prática inviabilizando o seu sucesso nas bilheteiras.

Apesar de não ser muçulmano, também não deverá receber autorização para estrear na China após a Disney ter rejeitado os cortes pedidos, segundo o jornal South China Morning Post.

Segundo a revista Variety, a existência da relação entre a importante personagem feminina Hawthorne (voz de Uzo Aduba, da série "Orange Is the New Black") e outra mulher nunca foi colocada em causa na Disney, mas o beijo lésbico tinha sido vetado pelos executivos.

O momento regressou em março, pouco tempo depois da Disney e da sua liderança terem sido acusadas de vetar quase todos os conteúdos que mostram afeto entre personagens do mesmo sexo nos seus filmes e as fortes críticas à forma como o CEO Bob Chapek lidou com um polémico projeto de lei no estado da Florida considerado homofóbico.

TRAILER DE "BUZZ LIGHTYEAR".