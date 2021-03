Uma semana após os Globos de Ouro, "Nomadland -Sobreviver na América" foi o grande vencedor dos Critics’ Choice Awards, entregues virtualmente este domingo à noite (7) numa cerimónia apresentada por Taye Diggs.

O domínio também voltou a ser de "The Crown", a contribuir com quatro dos 14 prémios com que a Netflix foi a grande vencedora no total, ainda que se tenha saído muito melhor nas séries do que nos filmes.

Chloé Zhao a aceitar o prémio de Melhor Realização

Os Critics’ Choice Awards são atribuídos pela Critics Choice Association (antes conhecida por Broadcast Film Critics Association), organização de críticos de cinema de Estados Unidos e Canadá. São considerados um bom prognosticador do que acontecerá nos Óscares, o que é facilitado pelo facto das categorias principais terem mais do que cinco nomeados. Nos últimos anos, mais de 70% dos vencedores receberam Óscares e na categoria de Melhor Filme, as escolhas coincidiram 13 das últimas 20 vezes.

Tudo isto são boas notícias para "Nomadland", que além de Melhor Filme e num marco histórico, valeu a Chloé Zhao o prémio de Melhor Realização e Melhor Argumento Adaptado. O quarto prémio foi pelo trabalho de fotografia.

Repetindo o que aconteceu nos prémios da Associação de Imprensa Estrangeira em Hollywood, "Mank", o filme de David Fincher para a Netflix sobre os bastidores do clássico "O Mundo a Seus Pés" (1941) liderava as nomeações, mas voltou a ser o grande derrotado: ganhou apenas o prémio de Design de Produção.

Nos prémios de interpretação, "Os 7 de Chicago" ganhou o de Melhor Elenco, mas trata-se de outro filme da Netflix a perder dinamismo na temporada de cinema pois só ganhou mais um troféu para a Montagem (e aqui empatado com "Sound of Metal").

Chadwick Boseman reforçou o favoritismo como Melhor Ator por "Ma Rainey: A Mãe do Blues", que foi também o segundo filme com mais prémios: ganhou prémios nas categorias técnicas de Guarda-Roupa e Caracterização.

Também Daniel Kaluuya ganha mais destaque com o prémio de Ator Secundário por "Judas e o Messias Negro": tal como aconteceu quando foi a surpresa nos Globos, voltou a ganhar ao anterior favorito na categoria Sacha Baron Cohen ("Os 7 de Chicago").

Muito mais imprevisível continuam os prémios das atrizes, com Carey Mulligan a ganhar finalmente visibilidade pelo protagonismo de "Uma Rapariga com Potencial" (filme que também ganhou na categoria de Argumento Original) e Maria Bakalova como secundária por "Borat, O Filme Seguinte".

Carey Mulligan

Com 10 nomeações, "Minari" ficou pelo Melhor Filme Estrangeiro e Melhor Jovem Ator para Alan Kim.

"Palm Springs" foi votada a Melhor Comédia.

A desilusão da Netflix nos filmes foi compensada nas séries pela performance da quarta temporada de "The Crown", que continua a colecionar prémios e repetiu as escolhas dos Globos: Melhor Série (Drama) e Ator, Atriz e Atriz Secundária respetivamente para Josh O’Connor (Príncipe Carlos), Emma Corrin (Princesa Diana) e Gillian Anderson (Margaret Thatcher).

A Netflix também arrecadou dois prémios por "Gambito de Dama" (Minissérie e para a atriz Anya Taylor-Joy) e os especiais de comédia "Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill" e "Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia".

A Apple TV+ também teve razões para sorrir com os três prémios de "Ted Lasso": Melhor Série de Comédia, Ator para Jason Sudeikis e Atriz Secundária para Hannah Waddingham.

"Schitt’s Creek" ganhou prémios por Catherine O’Hara como Melhor Atriz de Comédia e Dan Levy como Ator Secundário.

Gillian Anderson

OS PRÉMIOS

CINEMA

FILME: "Nomadland - Sobreviver na América"

ATOR: Chadwick Boseman ("Ma Rainey: A Mãe do Blues")

ATRIZ: Carey Mulligan ("Uma Miúda com Potencial")

ATOR SECUNDÁRIO: Daniel Kaluuya ("Judas e o Messias Negro")

ATRIZ SECUNDÁRIA: Maria Bakalova ("Borat, O Filme Seguinte")

ELENCO: "Os 7 de Chicago"

REALIZAÇÃO: Chloé Zhao ("Nomadland")

ARGUMENTO ORIGINAL: "Uma Miúda com Potencial"

ARGUMENTO ADAPTADO: "Nomadland"

COMÉDIA: "Palm Springs"

FILME ESTRANGEIRO: "Minari" (EUA)

JOVEM ATOR/ATRIZ: Alan Kim ("Minari")

DESIGN DE PRODUÇÃO: "Mank"

FOTOGRAFIA: "Nomadland"

MONTAGEM: empate entre "Os 7 de Chicado" e "Sound of Metal"

GUARDA-ROUPA: "Ma Rainey: A Mãe do Blues"

CARACTERIZAÇÃO: "Ma Rainey: A Mãe do Blues"

EFEITOS VISUAIS: "Tenet"

BANDA SONORA: "Soul - Uma Aventura com Alma"

MELHOR CANÇÃO: "Speak Now" de "Uma Noite em Miami"

TELEVISÃO

Jason Sudeikis

DRAMA: "The Crown"

ATOR EM DRAMA: Josh O'Connor ("The Crown")

ATRIZ EM DRAMA: Emma Corrin ("The Crown")

ATOR SECUNDÁRIO EM DRAMA: Michael K. Williams ("Lovecraft Country")

ATRIZ SECUNDÁRIA: Gillian Anderson ("The Crown")

COMÉDIA: "Ted Lasso"

ATOR EM COMÉDIA: Jason Sudeikis ("Ted Lasso")

ATRIZ EM COMÉDIA: Catherine O'Hara ("Schitt's Creek")

ATOR SECUNDÁRIO EM COMÉDIA: Dan Levy ("Schitt's Creek")

ATRIZ SECUNDÁRIA EM COMÉDIA: Hannah Waddingham ("Ted Lasso")

MINISSÉRIE: "Gambito de Dama"

TELEFILME: "Hamilton"

ANIMAÇÃO: "BoJack Horseman"

ATOR EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: John Boyega ("Small Axe")

ATRIZ EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Anya Taylor-Joy ("Gambito de Dama")

ATOR SECUNDÁRIO EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Donald Sutherland ("The Undoing")

ATRIZ SECUNDÁRIA EM MINISSÉRIE ou TELEFILME: Uzo Aduba ("Mrs. America")

ESPECIAL DE COMÉDIA: empate entre "Jerry Seinfeld: 23 Hours to Kill" e "Michelle Buteau: Welcome to Buteaupia"

TALK SHOW: "Late Night with Seth Meyers"

SÉRIE CURTA DURAÇÃO: "Better Call Saul: Ethics Training with Kim Wexler"