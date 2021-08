Apesar de alguns rumores indicarem que Emma Stone se preparava para processar a Disney, à semelhança de Scarlett Johansson, devido à estreia simultânea de "Cruella" nas salas de cinema e na plataforma de streaming Disney+, a atriz chegou a acordo com os estúdios para protagonizar um segundo filme centrado na vilã de "Os 101 Dálmatas".

"Este acordo mostra que pode existir um futuro justo que protege os artistas e se alinha aos interesses do estúdio com os talentos", assinalou Patrick Whitesell, presidente da agência que representa a atriz norte-americana, citado pelo site Deadline.

"Temos orgulho em trabalhar com a Emma e com a Disney e agradecemos a sua capacidade de a reconhecer e as suas contribuições como parceira criativa", acrescentou.

Além de Stone, são esperados os regressos do realizador Craig Gillespie e do argumentista Tony McNamara, ainda por confirmar.

Na prequela em imagem real inspirada pela animação "Os 101 Dálmatas" (1961), Emma Stone interpreta Estella, uma jovem rapariga inteligente e criativa determinada a fazer vingar o seu nome através da moda na Londres da década de 1970 cujo lado perverso é revelado pelo relacionamento com a Baronesa von Hellman (Emma Thompson).

O estúdio revelou o balanço positivo do filme, que estreou ao mesmo tempo nos cinemas e na plataforma de streaming Disney+ com um custo adicional entre 27 e 28 de maio.

"Estamos muito satisfeitos com o sucesso de bilheteira de 'Cruella', em conjunto com o seu forte desempenho até ao momento no Disney+ Premier Access. O filme foi incrivelmente bem recebido pelo público em todo o mundo, com uma pontuação de audiência de 97% no Rotten Tomatoes, além do A [classificação] em todos os grupos demográficos do CinemaScore [inquéritos de opinião feitos nos cinemas] no fim de semana de estreia, classificando-o entre as mais populares das nossas reimaginações em imagem real", disse um porta-voz da Disney em comunicado.