"Curral de Moinas - Os Banqueiros do Povo" foi visto por 51.414 espectadores na estreia entre 11 e 14 de agosto em 87 ecrãs, o que foi suficiente para se tornar o filme português mais visto nos cinemas em 2022.

Só foram precisos os primeiros quatro dias para ultrapassar o anterior recordista, "2 Duros de Roer", estreado a 14 de julho e visto por 42.134 espectadores nos primeiros 32 dias.

A estreia de "Curral de Moinas" liderou o ranking das bilheteiras de 11 a 14 de agosto divulgado pelo Instituto do Cinema e do Audiovisual (ICA), com o segundo lugar e a grande distância a ficar para "Bullet Train: Comboio Bala", visto por 19.216 espectadores ao segundo fim de semana de exibição.

Os 51.414 espectadores também fizeram o filme entrar já para o 32.º lugar nos títulos filmes portugueses mais vistos nos cinemas desde 2004 noutro ranking disponibilizado pelo ICA.

"Curral de Moinas" chega nove anos após "7 Pecados Rurais", que acabou por ser o último trabalho como realizador de Nicolau Breyner, que abanou o mercado nacional ao tornar-se um dos filmes portugueses mais vistos de sempre, com 324 mil espectadores em 2013.

O impacto do regresso de João Paulo Rodrigues e Pedro Alves para dar vida à dupla carismática à Quim e Zé destaca-se num ano muito negativo para o cinema português: a nova versão de "O Pai Tirano" fracassou com apenas 8.356 espectadores desde a estreia 21 de julho e o filme nacional mais visto de 2022 antes de "2 Duros de Roer" era "Salgueiro Maia - O Implicado", com apenas 16.060 espectadores.

