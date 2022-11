A curta-metragem “Nada nas mãos” venceu o prémio para melhor filme português na primeira edição do HaHaArt Film Fest, festival internacional de cinema de comédia de Pombal, no distrito de Leiria.

Filmada em 2021, a tragicomédia de Marinou-Blanco sobre um homem que se aconselha com um cadáver após a morte da mulher na queda de uma falésia quando estava a tirar uma ‘selfie’ conquistou o Prémio de Melhor Filme Nacional e também o de Melhor Realizador Nacional, anunciou hoje o Cineclube de Pombal.

Segundo a organização, a primeira edição do HaHaArt Film Fest resultou em três dias de “movimento, convívio, novas amizades, boa energia, bom cinema e forte adesão por parte do público”, com sessões a contarem entre 60 a 300 espetadores na projeção mais concorrida, no sábado à noite, lotando a plateia do Teatro-Cine de Pombal.

“E os que vieram partiram com o desejo de voltar”, acrescentou do Cineclube de Pombal, que anunciou para 2023 a segunda edição deste festival internacional.

Ao longo do festival vários atores e realizadores passaram por Pombal, inclusive estrangeiros, o que “sublinha o caráter internacional” do evento.

“O sentimento que fica é de orgulho por esta primeira edição e pelo impacto que teve na população, nos visitantes e no reconhecimento do cinema de comédia”, resumiu a organização.

Além dos dois prémios entregues a Paolo Marinou-Blancho e “Nada nas mãos”, em Pombal foram também distinguidos “Little Berlin” (Alemanha, 2021), de Kate McMullen, como Melhor Filme Internacional, e Lars Mulle, Melhor Realizador de Filme Internacional, com “Fish Fingers” (Suíça, 2021).

O Prémio do Público foi para “The cannibal’s last meal” (2022), do chinês Quan Chengxian.

A organização atribuiu ainda menções honrosas aos realizadores norte-americanos Lewie & Noah Kloster, por “Stranger than Rotterdam with Sara Driver” (2021), e ao filme “Cockpera” (2020), do croata Kata Gugic.