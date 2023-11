Foi revelado esta quarta-feira o trailer de "Madame Web", um novo filme de super-heróis no feminino com Dakota Johnson como protagonista.

A partir de uma personagem secundária das histórias da banda desenhada do Homem-Aranha, o filme faz parte de uma expansão do universo da Marvel que pertence aos estúdios Sony e não faz parte do MCU da Disney.

Como revela a sinopse oficial: “'Enquanto isso, noutro universo…' 'Madame Web' conta a história da origem duma das heroínas mais enigmáticas da Marvel. Este filme de ação e suspense apresenta Dakota Johnson como Cassandra Webb, uma paramédica de Manhattan que tem capacidades de clarividência. Forçada a enfrentar revelações sobre seu passado, cria laços com três jovens destinadas a futuros poderosos... se todas conseguirem sobreviver ao mortífero presente".

Com estreia nos cinemas marcada para 15 de fevereiro, no elenco do filme destacam-se Emma Roberts ("American Horror Story") e Sydney Sweeney ("Euphoria" e "White Lotus"), além de Celeste O’Connor, Isabela Merced e o francês Tahar Rahim.

Na realização está S.J. Clarkson, a estrear-se nas longas-metragens após dirigir os episódios de várias séries e minisséries, incluindo o sucesso da Netflix "Anatomia de um Escândalo".

TRAILER LEGENDADO.