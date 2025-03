O Capitão América e o Senhor Fantástico estão a disputar o amor da Madame Web, como está a ser notado na Internet... só que a história não se passa no universo dos super-heróis da Marvel.

Esta terça-feira, foi divulgado o trailer de "Materialists" ("Materialistas", em tradução literal) e o 'pedigree' impressiona: trata-se do novo filme escrito, realizado e produzido por Celine Song, aclamada por "Vidas Passadas" (2023), para o estúdio de prestígio A24.

Tal como no filme de estreia nomeado para os Óscares, de onde vêm várias pessoas atrás das câmaras, a história é outro triângulo amoroso, mas mais em registo de comédia romântica, com Dakota Johnson no papel de uma ambiciosa "casamenteira" profissional de Nova Iorque inesperadamente dividida entre o par perfeito e um antigo namorado imperfeito, nas figuras respetivamente de Pedro Pascal e Chris Evans.

Ainda a aguardar confirmação de estreia em Portugal, "Materialists" chega aos cinemas da América do Norte com uma data para servir de contra-programação às super produções de Hollywood: 13 de junho.

VEJA O TRAILER ORIGINAL.