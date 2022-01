Uma ferida na testa do antigo 007 tornou-se um protagonista secundário numa entrevista que juntou Daniel Craig e Javier Bardem.

O momento bizarro aconteceu durante uma conversa entre os dois atores por zoom na série ‘Actors on Actors’, da revista Variety, para recordar "007: Skyfall" e outros filmes.

A mancha vermelha era tão visível que Javier Bardem não resistiu a satisfazer a curiosidade com "uma última pergunta" no fim da conversa de 30 minutos sobre o que é que lhe tinha acontecido, apontando para a testa.

Mas Daniel Craig não sabia de nada e ainda especulou se tinha feito uma entrevista inteira com vestígios de uma sanduíche, até que se levantou e se viu ao espelho.

Quando se voltou a sentar e já a rir, o antigo 007 explicou que a iluminação portátil que se usa para as entrevistas online e estava a ajustar com o iPad lhe tinha caído em cima da cabeça mesmo antes de começar.

Os dois já riam de forma descontrolada quando Daniel Craig, tendo presente as lesões acumuladas de quando era James Bond, acrescentou, com alguns palavrões pelo meio: "Não admira que me magoe sempre que faço um filme".

"Obrigado por chamares a atenção. Não, literalmente, estava apenas a preparar isto e caiu [...] Não estou a sangrar até à morte. É uma coisa insignificante. Se não me magoar durante a rodagem, não estou a fazer como deve ser!", admitiu com desportivismo.

VEJA O MOMENTO.