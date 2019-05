O primeiro argumento em defesa deste "casting" é que a sua altura, 1.47m, é "muito mais próxima" da descrição da personagem nos livros de banda desenhada, onde tem 1.61m.

O outro remete para a representação do ator como "Transhman", o seu alter-ego no wrestling na série "Nunca Chove em Filadélfia", recordando-se que "ele é completamente capaz de lutar e não tem medo quando as coisas aquecem".

É provável que Danny De Vito concorde pelo menos com este ponto de vista: em março, defendeu que "The Trashman" arrasaria completamente Dwayne "The Rock" Johnson.

Danny De Vito está com 74 anos e todos os indícios apontam para ainda passarem outros cinco até os mutantes X-Men serem integrados no Universo Cinematográfico.