Greta Gerwig, a realizadora de "Barbie", prestou homenagem aos que correm riscos na "assustadora" indústria do entretenimento ao ser homenageada pelo seu pioneirismo na produção cinematográfica num prestigiado evento de gala de Hollywood na quarta-feira.

Gerwig, de 41 anos, é a primeira cineasta mulher a fazer um filme que arrecadou mais de mil milhões de dólares nas bilheteiras, e todos os seus três filmes a solo como realizadora até agora - "Lady Bird", "As Mulherzinhas" e "Barbie" - foram nomeados para o Óscar de Melhor Filme.

“Uma pessoa do espetáculo é a única que sempre quis ser”, disse ao ser nomeada Pioneira do Ano na gala da Will Rogers Motion Picture Pioneers Foundation, em Beverly Hills.

“Queria ser uma daquelas pessoas um pouco selvagens, um pouco nervosas e cheias de uma espécie de alegre loucura", recordou.

E acrescentou: "Acho que pioneira é a palavra certa."

A aposta artística mais recente de Gerwig valeu a pena, pois a sua sátira feminista "Barbie", que arrecadou 1,4 mil milhões de dólares, tornou-se o filme de maior sucesso comercial de 2023.

Improvavelmente baseado na popular linha de bonecas, mas com uma licença criativa invulgar, o sucesso do filme veio num momento crucial para uma indústria cada vez mais avessa ao risco, sofrendo com a pandemia, greves e cortes de empregos.

O filme, ao lado de "Oppenheimer", de Christopher Nolan, foi amplamente creditado por manter a indústria cinematográfica a funcionar no ano passado.

Gerwig deverá escrever e dirigir duas adaptações cinematográficas para a Netflix de “As Crónicas de Nárnia”, de C.S. Lewis.

“Existem maneiras mais fáceis de ganhar dinheiro e existem indústrias menos assustadoras, mas não há nenhuma que seja mais emocionante e preenchida com tanta alegria e surpresa”, disse.

A gala do Pioneiro do Ano, na quarta-feira, arrecada fundos para apoiar trabalhadores da indústria cinematográfica que sofrem acidentes ou doenças.