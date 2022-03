A maioria dos próximos filmes do Universo Cinematográfico DC do estúdio Warner Bros. vai chegar aos cinemas mais tarde do que estava anunciado.

De algumas semanas para mais de meio ano de atraso, foram afetados a animação "DC League of Super-Pets" (22 de maio para 29 de julho); "Black Adam" (29 de julho para 21 de outubro); "The Flash" (4 de novembro para 23 de junho de 2023); e "Aquaman and the Lost Kingdom" (16 de dezembro para 17 de março de 2023).

Segundo a imprensa especializada, muitos destes filmes com muitos efeitos especiais tiveram que ser adiados por causa do "engarrafamento" nos estúdios de pós-produção à medida que as produções aumentaram durante a pandemia após a paragem forçada. E cada filme de super-heróis pode ter mais de mil cortes de efeitos especiais.

Por isso, o único filme que está pronto, a sequela de "Shazam!" ("Fury of the Gods"), foi antecipado de 2 de junho de 2023 para 16 de dezembro de 2022.

A mudança da data de "Aquaman" também levou ao adiamento de "Wonka", com Timothée Chalamet, de 17 de março de 2023 para 15 de dezembro.

A Warner colocou ainda na agenda de estreias a sequela de "Meg: Tubarão Gigante": a 4 de agosto de 2023 chega "Meg 2: The Trench", novamente com Jason Statham.