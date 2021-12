Com sete nomeações, "Belfast", de Kenneth Branagh, e "The Power of the Dog", de Jane Campion, são os filmes que lideram a lista de cinema dos Globos de Ouro, com "Succession" a liderar com cinco a de TV.

"Belfast" e "The Power of the Dog" partilham nomeações para Melhor Filme Drama, Realização e Argumento, Ator Secundário (Jamie Dornan e Ciaran Hines pelo primeiro, Kodi Smit-McPhee pelo segundo), Atriz Secundária (Caitriona Balfe pelo primeiro, Kirsten Dunst pelo segundo), com o filme de Jane Campion a destacar-se ainda em Melhor Ator (Benedict Cumberbatch) e Banda Sonora, e o de Kenneth Branagh em Canção.

O favoritismo à volta de “Succession” em TV assenta em Melhor Série Drama e nos atores Brian Cox e Jeremy Strong (ambos nomeados na mesma categoria), Kieran Culkin e Sarah Snook.

As nomeações da 79.ª edição dos Globos foram anunciadas virtualmente pela nova presidente da Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood [HFPA na sigla inglesa], Helen Hoehne, e Snoop Dogg, a partir das 14h00 (hora de Lisboa) no Beverly Hilton, o hotel em Los Angeles onde costuma decorrer a cerimónia.

Tradicionalmente, os Globos de Ouro abrem a temporada de prémios de Hollywood e atraem uma constelação glamorosa de estrelas, mas não se sabe o que vai acontecer em 2022: o canal NBC praticamente cancelou a festa em maio e vários dos grandes estúdios, agências e estrelas de Hollywood suspenderem os laços com a HFPA após as acusações de racismo, sexismo, intimidação e corrupção feitas numa reportagem do jornal Los Angeles Times que destacava que a associação não tinha membros negros.

A polémica originou demissões e reformas na HFPA, com a organização a anunciar em outubro a admissão de 21 novos membros, dizendo que era o "maior e mais diverso" grupo nos seus 78 anos de história, acrescentando que planeava uma expansão semelhante para o próximo ano.

Para intensificar a incerteza, os Critics’ Choice Awards, transmitidos no canal CW, aproveitaram a decisão da NBC para se posicionarem como o primeiro grande evento a juntar a indústria, marcando a sua cerimónia para 9 de janeiro, data que em que os Globos anunciaram posteriormente também ser a da sua "apresentação dos prémios".

"Este tem sido um ano de mudança e reflexão para a Associação de Imprensa Estrangeira de Hollywood", reconheceu Helen Hoehne ao abrir o evento das nomeações, acrescentando que os novos membros "não só trouxeram uma nova perspetiva, mas novas ideias que nos ajudarão a continuar a evoluir".

Ainda assim, o silêncio de Hollywood, com a ausência dos anúncios pré-preparados, declarações das estrelas e outras atividades de marketing nas redes sociais que costumam surgir logo a seguir ao anúncio das nomeações, indiciam um futuro sombrio para a organização, apesar do forte sinal de diversidade de género e racial, como a presença de duas mulheres na corrida para Melhor Realização (Jane Campion e Maggie Gyllenhaal) e de três atores negros para Melhor Ator Drama (Mahershala Ali, Will Smith e Denzel Washington).

E se Lady Gaga para Melhor Atriz é a única nomeação de "Casa Gucci", os Globos confirmam o favoritismo na temporada de prémios de "Belfast" e "The Power of the Dog" (o maior representante da Netflix), mas também de "West Side Story", de Steven Spielberg, "Licorice Pizza", de Paul Thomas Anderson, "King Richard", de Reinaldo Marcus Green, e "Não Olhem Para Cima", de Adam McKay (todos com quatro nomeações), "Dune" (três) e "CODA – No Ritmo do Coração", de Sian Heder, umas das sensações do cinema independente (duas), todos presentes nas categorias mais importantes.

LISTA COMPLETA DE NOMEADOS

CINEMA

MELHOR FILME (DRAMA)

“Belfast”

“CODA – No Ritmo do Coração”

“Dune - Duna”

“King Richard: Para Além do Jogo”

“The Power of the Dog”

MELHOR FILME (COMÉDIA OU MUSICAL)

“Cyrano”

“Licorice Pizza”

“Não Olhem Para Cima”

“Tick, Tick Boom”

“West Side Story”

MELHOR REALIZAÇÃO

Kenneth Branagh (“Belfast”)

Jane Campion (“The Power of the Dog”)

Maggie Gyllenhaal ("The Lost Daughter")

Steven Spielberg ("West Side Story")

Denis Villeneuve ("Dune")

MELHOR ATOR (DRAMA)

Mahershala Ali (“Swan Song”)

Javier Bardem (“Being the Ricardos”)

Benedict Cumberbatch (“The Power of the Dog”)

Will Smith (“King Richard”)

Denzel Washington (“The Tragedy of MacBeth”)

MELHOR ATRIZ (DRAMA)

Jessica Chastain (“The Eyes of Tammy Faye”)

Olivia Colman (“The Lost Daughter”)

Nicole Kidman (“Being the Ricardos”)

Lady Gaga (“Casa Gucci”)

Kristen Stewart (“Spencer”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Leonardo DiCaprio ("Não Olhem Para Cima")

Peter Dinklage (“Cyrano”)

Andrew Garfield (“Tick, Tick, Boom”)

Cooper Hoffman (“Licorice Pizza”)

Anthony Ramos (“Ao Ritmo de Washington Heights”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Marion Cotillard (“Annette”)

Alana Haim (“Licorice Pizza”)

Jennifer Lawrence ("Não Olhem Para Cima")

Emma Stone ("Cruella")

Rachel Zegler ("West Side Story")

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO

Ben Affleck (“The Tender Bar”)

Jamie Dornan (“Belfast”)

Ciaran Hines (“Belfast”)

Troy Kotsue (“CODA – No Ritmo do Coração”)

Kodi Smit-McPhee (“The Power of the Dog”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA

Caitriona Balfe (“Belfast”)

Ariana DeBose (“West Side Story”)

Kirsten Dunst (“The Power of the Dog”)

Aunjanue Ellis (“King Richard”)

Ruth Negga (“Passing”)

MELHOR ARGUMENTO

“Being the Ricardos”

“Belfast”

“Não Olhem Para Cima”

“Licorice Pizza”

“The Power of the Dog”

MELHOR FILME ESTRANGEIRO

“Compartimento N.º 6”

“Drive My Car”

“A Mão de Deus”

“A Hero”

“Mães Paralelas”

MELHOR FILME DE ANIMAÇÃO

“Encanto”

“Flee”

“Luca”

“My Sunny Maad”

“Raya e o Último Dragão”

MELHOR BANDA SONORA ORIGINAL

“Crónicas de França do Liberty, Kansas Evening Sun”

"Dune"

“Encanto”

"Mães Paralelas"

“The Power of the Dog”

MELHOR CANÇÃO ORIGINAL

“Be Alive” (“King Richard”), de Beyonce

“Dos Oruguitas” (“Encanto”), de Lin-Manuel Miranda

“Down to Joy” (“Belfast”), de Van Morrison

“Here I Am (Singing My Way Home) (“Respect”), de Carole King, Jennifer Hudson e Jamie Hartman

“No Time to Die” (“007: Sem Tempo Para Morrer”), de Billie Eilish e Finneas

TELEVISÃO

MELHOR SÉRIE (DRAMA)

“Lupin”

“The Morning Show”

“Pose”

“Squid Game”

“Succession”

MELHOR SÉRIE (COMÉDIA OU MUSICAL)

“The Great”

“Hacks”

“Only Murders in the Building”

“Reservation Dogs”

“Ted Lasso”

MELHOR TELEFILME OU MINISSÉRIE

“Dopesick”

“Impeachment: American Crime Story”

“Maid”

“Mare of Easttown”

“The Underground Railroad”

MELHOR ATOR (SÉRIE DRAMA)

Brian Cox (“Succession”)

Lee Jung-jae (“Squid Game”)

Billy Porter (“Pose”)

Jeremy Strong (“Succession”)

Omar Sy (“Lupin”)

MELHOR ATRIZ (SÉRIE DRAMA)

Uzo Aduba (“In Treatment”)

Jennifer Aniston (“The Morning Show”)

Christine Baranski (“The Good Fight”)

Elisabeth Moss (“The Handmaid’s Tale”)

Mj Rodriguez (“Pose”)

MELHOR ATOR (COMÉDIA OU MUSICAL)

Anthony Anderson (“black-ish”

Nicholas Hoult (“The Great”)

Steve Martin (“Only Murders in the Building”)

Martin Short (“Only Murders in the Building”)

Jason Sudeikis (“Ted Lasso”)

MELHOR ATRIZ (COMÉDIA OU MUSICAL)

Hannah Einbender (“Hacks”)

Elle Fanning (“The Great”)

Issa Rae (“Insecure”)

Tracee Ellis Ross (“black-ish”)

Jean Smart (“Hacks”)

MELHOR ATOR EM TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

Paul Bettany (“WandaVision”)

Oscar Isaac (“Scenes From a Marriage”)

Michael Keaton (“Dopesick”)

Ewan McGregor (“Halston”)

Tahar Rahim (“The Serpent”)

MELHOR ATRIZ EM TELEFILME, ANTOLOGIA OU MINISSÉRIE

Jessica Chastain (“Scenes From a Marriage”)

Cynthia Erivo (“Genius: Aretha”)

Elizabeth Olsen (“WandaVision”)

Margaret Qualley (“Maid”)

Kate Winslet (“Mare of Easttown”)

MELHOR ATOR SECUNDÁRIO EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

Billy Crudup (“The Morning Show”)

Kieran Culkin (“Succession”)

Mark Duplass (“The Morning Show”)

Brett Goldstein (“Ted Lasso”)

O Yeong-Su (“Squid Game”)

MELHOR ATRIZ SECUNDÁRIA EM SÉRIE, MINISSÉRIE OU TELEFILME

Jennifer Coolidge (“The White Lotus”)

Kaitlyn Dever (“Dopesick”)

Andie MacDowell (“Maid”)

Sarah Snook (“Succession”)

Hannah Waddingham (“Ted Lasso”)