"Dunkirk" arranca programação especial que culminará com a estreia do novo filme do realizador Christopher Nolan "Tenet".

Um ciclo de filmes de Christopher Nolan vai chegar aos cinemas portugueses em julho, avança um comunicado oficial da distribuidora NOS. A notícia é o sinal mais forte de que a exibidora NOS, a maior do país, se prepara para reabrir os cinemas a 2 de julho. Portugal vai acompanhar o evento à escala global que comemora os 10 anos da estreia de "A Origem" ("Inception") e culminará na estreia mundial de "Tenet", agendada para 30 de julho. Dunkirk O ciclo arranca a 2 de julho com o épico de guerra "Dunkirk" (2017), nomeado para oito Óscares da Academia, seguindo-se "Interstellar" (2014) a 9 de julho. Continuar a ler Ver trailer Ficção Científica · 2010 · M/12 · 148m A Origem Inception O acontecimento central é a reposição de "A Origem" (2010), com Leonardo DiCaprio, Tom Hardy, Joseph Gordon-Levitt, Ellen Page e Marion Cotillard: as sessões serão acompanhadas de uma apresentação inédita de "Tenet". Está confirmada uma introdução de Christopher Nolan, uma peça exclusiva sobre "Tenet" e ainda uma peça surpresa exclusiva sobre outro filme da Warner Bros. com estreia em 2020. A imprensa internacional especulou que a surpresa será à volta de "Mulher-Maravilha 1984", que adiou para outubro, ou "Dune", que estreia em dezembro. Confirmado para 30 de julho, "Tenet" é descrito como uma "viagem de inversão no tempo, ao penumbroso mundo da espionagem internacional, numa luta pela sobrevivência do planeta, com o objetivo de tentar evitar a Terceira Guerra Mundial e salvar a humanidade". O protagonista é John David Washington ("BlacKkKlansman"). Rodado em sete países diferentes, no elenco estão ainda Robert Pattinson, Elizabeth Debicki, Dimple Kapadia, Aaron Taylor-Johnson, Clémence Poésy, Michael Caine e Kenneth Branagh. VEJA O TRAILER.

