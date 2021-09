Só foram precisos 33 anos e muitos avanços e recuos, mas finalmente vai avançar a sequela de "Gémeos".

Arnold Schwarzenegger e Danny DeVito vai avançar para um novo filme, "Triplets" [Trigémeos, em tradução literal], tal como Ivan Reitman, o realizador da comédia de 1988 (e também do lendário "Caça-Fantasmas").

O "trigémeo" vai ser Tracy Morgan, um comediante muito conhecido principalmente nos EUA por causa do programa "Saturday Night Live".

Tracy Morgan

Financiado de forma independente e com a intenção de manter o orçamento baixo, o projeto foi apresentado a potenciais investidores no mercado à volta do Festival de Cinema de Toronto. A rodagem começa em Boston já em janeiro do ano que vem.

O primeiro filme andava à volta do fracasso de uma experiência genética ambiciosa da qual nasciam dois gémeos que em nada se pareciam e eram separados à nascença: Julius, um gigante muito educado e com um grande coração, imune a influências externas (Schwarzenegger), e Vincent, um baixote ambicioso com um desejo insaciável de mulheres e dinheiro (DeVito).

"Secretamente, nasceu um terceiro bebé, um bebé negro, que não manteve contacto com os seus irmãos. Eles não se conhecem e muito cedo no filme encontram-se e é assim que estabelecem um vínculo após todos estes anos. É realmente um filme sobre a família e, não importa o quão diferentes que somos, temos de aprender a dar-nos bem", revelou o realizador ao Deadline Hollywood, elogiando ainda a química entre os três atores que se podia ver num vídeo de apresentação do projeto.

Há muitos anos que se fala de um novo filme e que o gémeo desconhecido seria Eddie Murphy, mas as circunstâncias mudaram.

"Começámos o argumento com o Eddie e depois do sucesso que ele teve com a Amazon Prime em 'O Príncipe Volta a Nova Iorque' [a sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque", também de 2018] ele viu-se com a agenda muito carregada. E sabíamos que íamos fazê-lo no início do próximo ano. Há muito tempo que sou amigo do Tracy Morgan e sempre o achei um dos homens mais engraçados do mundo. Achei que ele daria um excelente trigémeo e reescrevemos todo o argumento para ele", explicou Ivan Reitman.