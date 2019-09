Se funcionou para "a rainha", pode ser que resulte também para o feiticeiro Harry Potter.

Em março de 2015, Helen Mirren declarou que a sua "grande ambição é estar num filme 'Velocidade Furiosa'" e o comentário tornou-se viral.

Provando que estava mesmo a falar a sério, reforçou a "campanha" durante outra entrevista e enviou um recado: "Vin, organiza-te!"

No fim, a vencedora do Óscar conseguiu o que queria e entrou em "Velocidade Furiosa 8" como a Magdalene Shaw, mãe dos irmãos interpretados por Jason Statham e Luke Evans, e a presença na saga consolidou-se: fez uma aparição no primeiro "spin-off", "Hobbs & Shaw" e está confirmada no elenco do nono filme, que chegará aos cinemas em maio de 2020.

Esta quinta-feira, Daniel Radcliffe esteve a promover no festival de Toronto a comédia com muita ação "Guns Akimbo" e uma entrevista à MTV sobre o facto de ser raramente escolhido para filmes do género acabou por ir parar à saga "Velocidade Furiosa".