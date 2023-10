Apesar de ser a sequela de um enorme sucesso de bilheteira (“Aquaman” faturou mais de mil milhões de dólares em tudo o mundo após a estreia em 2018), “Aquaman e o Reino Perdido” tem tido de ultrapassar uma série de obstáculos para chegar a bom porto, desde a pandemia ao adiamento da estreia por um ano (a atual data é 21 de dezembro), passando pela mudança no regime do estúdio Warner Bros (que vai reinventar o universo de super-herois DC retirando os atuais filmes da continuidade oficial) e culminando no muito mediatizado julgamento de Amber Heard, uma das atrizes principais do primeiro filme, envolvida numa disputa de violência doméstica com o ex-marido Johnny Depp, suscitando rumores que o seu papel na sequela teria sido por isso muito reduzido.

As notas de Dawn Hughes, psicóloga de Amber Heard, que integraram o referido julgamento, ressurgiram agora na plataforma Reddit, e terão, segundo a Variety, sido divulgados por um grupo de fãs de Johnny Depp que pagou os valores necessários ao tribunal para a sua libertação.

Entre as várias revelações, é descrito um ambiente hostil à atriz na rodagem do filme, que terá envolvido um momento em que o protagonista Jason Momoa surgiu alegadamente embriagado e vestido como Depp e que terá feito pressão para a atriz ser demitida do papel. Segundo as notas, Heard terá dito “O Jason disse que queria que eu fosse despedida” e “O Jason bêbado – atrasado na rodagem. A vestir-se como o Johnny. Tem todos os aneis também”.

Um porta-voz da DC e outros participantes na rodagem refutaram as afirmações à Variety, defendendo o profissionalismo do ator e que a sua forma de vestir sempre foi extravagante, sem qualquer referência intencional a Depp.

As notas da sessão indicavam também que Heard não sentia o apoio do realizador James Wan e que a atriz era tratada como uma pária na rodagem devido ao muito publicitado julgamento que estava a decorrer, dados que outras fontes também refutaram em comentários à Variety.

Ambos os lados concidem na indicação de que teria havido uma tentativa de não contar com Amber Heard na sequela, com notícias anteriores a indicarem que o estúdio estaria insatisfeito com a “falta de química” entre Heard e Momoa, não estando o afastamento relacionado com o julgamento ou com qualquer opinião do protagonista sobre a sua colega.

Segundo novas informações obtidas pela Variety, a atriz só terá permanecido no projeto porque o seu ex-namorado Elon Musk terá enviado uma carta devastadora e ameaçadora à Warner Bros exigindo que ela não fosse despedida.

Com um orçamento de cerca de 215 milhões de dólares, “Aquaman e o Reino Perdido” é o último filme baseado em personagens da DC Comics aprovado pela gestão anterior do estúdio, antes do reboot ao universo dos super-heróis que James Gunn se prepara para lançar em 2025.

Com os fracassos comerciais dos filmes anteriores protagnizados pelos super-heróis da DC estreados em 2023 (“Shazam! Fúria dos Deuses”, “The Flash” e “Blue Beetle”), o receio do estúdio é justificado, apesar do enorme sucesso do primeiro filme de “Aquaman” em 2018. A estreia internacional do filme está agendada para 20 de dezembro e chega a Portugal a 21 de dezembro.