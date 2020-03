"Mother Nature is a serial killer. No one's better. Or more creative. [...] Sometimes the thing you thought was the most brutal aspect of the virus, turns out to be the chink in its armor. And she loves disguising her weaknesses as strengths. She's a bitch." ("A Mãe Natureza é uma assassina em série. Ninguém é melhor. Ou mais criativa. [...] Por vezes, a coisa que se pensava ser o aspeto mais brutal do vírus acaba por ser a fenda na sua armadura. E ela [a Mãe Natureza] adora disfarçar as suas fraquezas como pontos fortes. Ela é uma cabra.")

Brad Pitt a explica muito bem a pandemia que transformava pessoas em zombies no profético "WWZ: Guerra Mundial (2013). O COVID-19 não nos transforma em mortos-vivos, mas a explicação continua a valer.

"Nobody's perfect" ("Ninguém é perfeito")

Frase do filme "Quanto Mais Quente Melhor", de 1959, realizado por Billy Wilder, útil para respirarmos fundo quando lá em casa estivermos a perder a paciência depois de tanto tempo de clausura em conjunto.

"Frankly, my dear, I don't give a damn" ("Francamente, minha querida, estou-me nas tintas")

Um bom estado de espírito, o do clássico de 1939 "E Tudo o Vento Levou". O desabafo de Clark Gable pode ser útil nas pressões do convívio familiar em quarentena (e com os vizinhos).

"Don´t you dare. Don´t you dare do that" ("Não te atrevas. Não te atrevas a fazer isso")

Sim, o aviso de Dustin Hoffman ao filho de "Kramer contra Kramer" quando este desafiava a ordem para não comer gelado também serve para tempos de pandemia. As deslocações desnecessárias são mesmo de evitar: sair de casa deve acontecer apenas para o absolutamente essencial.

O início de "Música no Coração"

Apostamos que Julie Andrews não fazia ideia do exemplo que estava a dar. Se tem mesmo de sair de casa, pela sua saúde e a dos outros, respeite o distanciamento social, mesmo não tendo as sossegadas montanhas da Áustria por perto.

"Go without a mask you'll see better!" ("Vá sem uma máscara, vai ver melhor"

Em "Outbreak - Fora de Controlo", também sobre um vírus desagradável, Sam Daniels (Dustin Hoffman) dá ao general Billy Ford (Morgan Freeman) o conselho irónico "Vá ser uma máscara, vai ver melhor". O filme de 1995 que ganhou nova vida por causa da pandemia, mas também serve para estes tempos. O uso de máscara é recomendado principalmente para profissionais da área de saúde e para pessoas com sintomas ou outras patologias que comprometam a sua imunidade.

"Run, Forrest, Run" ("Corre, Forrest, corre")

"Forrest Gump" inspira as pessoas há mais de 25 anos e com esta frase do filme de Robert Zemeckis, lembra-nos que são permitidas "as deslocações de curta duração para efeitos de atividade física (não coletiva). Tom Hanks e a esposa, Rita Wilson, foram, claro, as primeiras estrelas contaminadas pelo coronavírus.

"Today, we are canceling the apocalypse!" ("Hoje cancelamos o apocalipse!")

Uma das primeiras estrelas contaminadas pelo coronavírus, o britânico Idris Elba é, em "Batalha do Pacífico", de Guillermo Del Toro, evidentemente invencível e tem determinação para dar e vender.

"You're going to be just fine. I will take good care of you. I'm your number one fan." ("Vai ficar bem. Vou cuidar de si. Sou a sua fã número 1")

Ainda que a personagem de Kathy Bates em "Misery - O Capítulo Final" tivesse um entendimento muito peculiar (a sua personagem era uma fã demente de um escritor e prendeu-o em sua casa), o princípio abnegado desta frase tem movido o serviço de milhares de profissionais dos cuidados de saúde.

"What is the most resilient parasite? Bacteria? A virus? An intestinal worm? An idea. Resilient... highly contagious" ("Qual é o parasita mais resistente? Bactérias? Um vírus? Um verme intestinal? Uma ideia. Resiliente ... altamente contagioso.")

A explicação de Leonardo DiCaprio em "Inception" também se podia aplicar a tudo o que está a ser feito para desenvolver uma vacina contra a pandemia. E a todas as ideias que o mundo está a tentar para se entreter em casa ou à distância, não comprometendo as regras de segurança exigidas.

"There's no crying in baseball!" ("Não se chora no basebol")

Tom Hanks terminou a mensagem partilhada nas suas redes sociais em que revelava que tinha coronavírus com esta frase, retirada do filme "Liga de Mulheres". Não é preciso dizer mais nada.

"Just keep swimming. Just keep swimming" ("Continua a nadar. Continua a nadar")

Do basebol de "Liga de Mulheres" para o oceano de "À Procura de Nemo", mas a mesma analogia, sigamos todos em frente.

"The night is darkest just before the dawn. And I promise you, the dawn is coming" ("A noite é mais escura mesmo antes do amanhecer. E prometo que o amanhecer está a chegar")

A garantia de esperança de Howard Dent (Aaron Eckhart) em "O Cavaleiro das Trevas" é uma mensagem de esperança para estes momentos difíceis.

"I see in your eyes the same fear that would take the heart of me. A day may come when the courage of men fails, when we forsake our friends and break all bonds of fellowship, but it is not this day. An hour of wolves and shattered shields, when the age of men comes crashing down! But it is not this day! This day we fight!" ("Vejo nos vossos olhos o mesmo medo que me faria perder a coragem. Pode chegar um dia em que fraqueje a coragem dos Homens, em que abandonemos os nossos amigos e traiamos tudo o que nos une, mas esse dia não será hoje. A hora de lobos e de escudos destroçados, em que desaba a era dos Homens! Mas esse dia não será hoje! Hoje lutamos!")

Serve para todos os tempos, o discurso inspirador de Aragorn para unir as tropas em clara desvantagem na batalha final contra as forças de Sauron em "O Regresso do Rei" .

"I must break you" ["Tenho que te vergar"]

Uma inspiração mais direta para lutar e resistir, ainda que na origem fosse proferida pelo sinistro Ivan Drago antes do combate contra Rocky Balboa no quarto filme da saga, e que ele tenha sido derrotado.

"Yippie-ki-yay, motherf—er!": esta clássica citação de John McClane na saga "Die Hard" é o que dizemos todos ao COVID-19.

E finalmente, para os próximos tempos, o que mais desejamos para todos...

"May the Force be with you" ("Que a Força esteja contigo"): a frase emblemática de "Star Wars" está ao serviço de todos os tempos e galáxias...