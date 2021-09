O premiado cineasta mexicano Alejandro González Iñárritu terminou a rodagem de "Bardo", a longa-metragem que marca o seu regresso ao México após duas décadas, informou a sua assessoria de imprensa esta quinta-feira (23).

Vinte anos após rodar o seu primeiro filme, "Amor Cão", o vencedor de cinco Óscares "voltou ao seu país natal, o México, para produzir e filmar este novo projeto", disseram os seus agentes em nota à imprensa.

"Bardo (ou Falsa Crónica de Algumas Verdades)" é protagonizado pelo ator espanhol-mexicano Daniel Jiménez Cacho e pela argentina Griselda Siciliani. O argumento foi coescrito pelo próprio Iñárritu e o argentino Nicolás Giacobone.

O enredo gira à volta de um famoso jornalista e documentarista mexicano “que regressa ao seu país enfrentando a sua identidade, os seus afetos familiares, assim como o passado e a nova realidade do seu país”.

Responsável por uma filmografia extraordinariamente premiada, Iñárritu, de 58 anos, dirigiu seis longas-metragens, todas nomeadas para Óscares.

Com "Amor Cão", que estreou na Semana da Crítica de Cannes em 2000, alcançou fama mundial. Em seguida, vieram "21 Gramas" (2003), com Sean Penn, e "Babel" (2006), protagonizado por Brad Pitt.

Em 2016, com "The Revenant: O Renascido", protagonizado por Leonardo DiCaprio, tornou-se o terceiro diretor na história dos prémios a ganhar o Óscar de Melhor Realização duas vezes consecutivas, seguindo os passos de John Ford (1941 e 1942) e Joseph L. Mankiewicz (1950 e 1951). Ele tinha recebido a estatueta por "Birdman", com Michael Keaton.

Juntamente com Alfonso Cuarón e Guillermo del Toro, Iñárritu faz parte do grupo de diretores que, através de Hollywood, colocaram o México na mais alta categoria do cinema mundial.