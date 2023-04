"Popcorner", programa do SAPO Mag criado em parceria com a Comic Con Portugal, sobre cinema, séries, banda desenhada e tudo o que está no universo da cultura pop, está de volta esta quinta-feira com mais novidades.

O magazine de cultura pop apresentado por Inês Gens Mendes e Tiago David, mestres de cerimónias do SAPO Mag, conta com novos episódios todas as semanas, que poderá ver em mag.sapo.pt, no site Comic Con Portugal EPOPCULTURE News, mas também na TV, no canal Cinemundo, com emissão na quinta às 20h50, na sexta-feira às 18h40, no sábado às 15h35 e no domingo às 11h45.

No novo episódio da segunda temporada do "Popcorner", conversamos com as atrizes Emily Meade e Jennifer Ehle sobre "Dead Ringers", que se estreia a 21 de abril na Amazon Prime Video. Nas séries, destacamos também "A Diplomata", a aposta da semana da Netflix.

No cinema, "Evil Dead Rise O Despertar", "Suzume" e "Ghosted" (Apple TV+) são os destaques da semana.

Os episódios de "Popcorner" podem ser vistos todas as quinta-feiras aqui no SAPO Mag, no site da Comic Con Portugal EPOPCULTURE News e no canal Cinemundo.