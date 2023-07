Hugh Jackman está mesmo de volta como Wolverine e em registo "clássico".

Ryan Reynolds revelou aos fãs através de uma 'story' no seu Instagram a primeira imagem do seu anti-herói desbocado ao lado do afiado mutante da rodagem de "Deadpool 3".

A imagem mostra Deadpool e Wolverine, com o segundo no seu o clássico fato amarelo, e o impacto levou a que a própria conta oficial fizesse o mesmo, com um trocadilho entre 'Hugh' e 'High/alta' resolução.

Atualmente em rodagem em Londres, "Deadpool 3" traz de volta dos filmes anteriores Morena Baccarin, Stefan Kapicic, Leslie Uggams e Karan Soni. Novidades no elenco são Emma Corin (a Princesa Diana da série "The Crown") com um papel de antagonista, Matthew Macfadyen (Tom Wambsgans em "Succession") com uma personagem que permanece em segredo e Jennifer Garner como a assassina vigilante Elektra, papel que interpretou por duas vezes há 20 anos.

A estreia do filme está anunciada para 3 de maio de 2024.