Demi Moore esteve no programa de James Corden na quarta-feira à noite para promover a sua autobiografia "Inside Out", mas acabou por revelar uma história que ficou de fora.

Tudo aconteceu durante o jogo "Spill Your Guts or Fill Your Guts", quem tem regras bastante simples: responder a perguntas potencialmente embaraçosas ou, em alternativa, comer ou beber algo "nojento".

Confrontada com um "ovo com mil anos" (ou, pelo menos, com um cheiro que faz justiça ao nome), a atriz não fugiu a uma das perguntas mais traiçoeiras deste tipo de jogo: "Qual o pior filme em que entraste?"