“Os americanos são realmente muito rígidos!”, disse Demi Moore na estreia em Paris de “A Substância", um filme de 'terror trash' sobre a tirania da beleza e da juventude.

“A América é construída sobre o puritanismo”, declarou a estrela durante a apresentação na Cinemateca Francesa deste filme, que já está nas salas portuguesas e estreia na França na quarta-feira, que expõe os grilhões do pudor 'hollywoodiano'.

“De uma forma geral, a sexualidade continua a ser um tabu. Há muito medo à volta do corpo na América, o que nunca percebi”, continuou.

Aos 61 anos, “A Substância”, assinado pela francesa Coralie Fargeat, poderá oferecer a Demi Moore um bilhete inesperado para a cerimónia dos Óscares, segundo a imprensa norte-americana.

Demi Moore com a realizadora Coralie Frageat a 5 de novembro de 2024

“Gostaria que [o cinema] parasse de tomar as mulheres por objetos, são clichés antigos, velhos e desgastados”, acrescentou a atriz revelada em “Ghost”, que contracenou com Robert Redford em “Proposta Indecente” e interpretou uma fuzileira em "G.I. Jane".

Vencedor do prémio de argumento no Festival de Cannes, “A Substância” apresenta Demi Moore como uma antiga vencedora do Óscar e estrela do fitness na TV que é vítima da injunção de envelhecer enquanto parece “jovem”.

Demi Moore disse que ficou atraída pelo facto de o filme ser sobre "ser uma atriz envelhecida na indústria cinematográfica" e "a dureza que [as mulheres] infligem a si mesmas".

A estrela de Hollywood, que filmou este filme em França antes de o apresentar em Cannes, também dirigiu algumas palavras em forma de piscadela ao seu cão, modelo de bolso preferido pelos fotógrafos.

“O nome dele é Pilaf, o ratinho, pesa 700 gramas e é fácil de transportar!”, brincou.

“Ele veio a Paris 17 vezes, portanto sente-se muito confortável em francês. Mais do que eu!", esclareceu.