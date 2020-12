O filme de animação "Demon Slayer" bateu o recorde de bilheteira dos cinemas no Japão, anunciaram esta segunda-feira (28) os seus produtores, destronando o clássico "A Viagem de Chihiro" (2001), do famoso estúdio Ghibli.

Baseado em manga de mesmo nome, "Demon Slayer" arrecadou 32,5 mil milhões de ienes (314 milhões de dólares) desde a estreia em outubro no Japão, atraindo mais de 24 milhões de espectadores apesar da pandemia.

A animação "A Viagem de Chihiro", de Hayao Miyazaki, arrecadou 31,7 mil milhões de ienes nos cinemas do Japão.

"Demon Slayer", do estúdio Aniplex, que pertence ao grupo Sony, conta a história de Tanjiro, um adolescente que vive no Japão da era Taisho (1912-1926). Ele torna-se um caçador de demónios após o massacre da sua família, cometido pelas criaturas em busca de sangue humano.

A obra combina a jornada do herói, tema recorrente dos mangas para adolescentes, com valores positivos como o amor fraternal, a amizade e a luta do bem contra o mal.

"Demon Slayer" já estreou noutros países da Ásia e deverá chegar aos cinemas dos Estados Unidos e Europa em 2021.

De acordo com um estudo do instituto Dai-ichi Life, a saga já terá gerado 270 mil milhões de ienes (2,5 mil milhões de dólares) quando se leva em consideração os ingressos nos cinemas, vendas de mangas e vários produtos derivados.