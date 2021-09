Em duas entrevistas separadas, o realizador de "O Primeiro Encontro" e da nova versão de "Dune que está quase a chegar aos cinemas não tem medo de ser polémico com a sua opinião sobre a relevância artística dos filmes da Marvel.

Quando Luís Martinez, do jornal espanhol El Mundo [acesso pago] comenta que acha contraditório que sejam os filmes de grande orçamento que querem ser a consciência contra os desvios do Capitalismo, Denis Villeneuve recorda que era possível ver filmes comerciais com ambições artísticas e políticas na era dourada de Hollywood e os "blockbusters" ainda são artisticamente relevantes, citando realizadores como Christopher Nolan e Alfonso Cuaron.

Foi então que se falou dos comentários incendiários de Martin Scorsese com quase dois anos em que comparou os filmes da Marvel a parques de diversões e rejeitou que fossem cinema. Uma opinião "partilhada" pelo realizador de "Dune".

"Talvez o problema seja que temos pela frente demasiados filmes da Marvel que não são mais nada do que "cortar e colar" [cut and paste] de outros. Talvez esses tipos de filmes nos tenham transformado um pouco em zombies... mas existem hoje muitos filmes grandes e caros de valor. Não sou de todo capaz de ser pessimista", partilhou sobre o atual estado do cinema.

Uma segunda entrevista à edição francesa da revista Premiere também deixava poucas dúvidas sobre o que Denis Villeneuve acha do Universo Cinematográfico Marvel.

"Se estamos a falar sobre a Marvel, a situação é que todos esses filmes são feitos do mesmo molde. Alguns cineastas podem adicionar-lhe um pouco de cor, mas são todos feitos na mesma fábrica. Isso não tira nada dos filmes, mas são formatados", partilhou.

"Dune" chega aos cinemas a 21 de outubro.