Denzel Washington voltou a ser o mentor e disse a Will Smith que este era o seu ano quando os dois se encontraram este domingo na cerimónia dos SAG Awards, os prémios do sindicato dos atores.

Já com vários prémios nesta temporada de prémios, Will Smith juntou o de Melhor Ator com "King Richard" e reforçou o grande favoritismo para os Óscares.

Entre os nomeados estava Denzel Washington com "A Tragédia de Macbeth", tal como os outros três atores que também coincidem na corrida às estatuetas douradas: Javier Bardem ("Os Ricardos"), Benedict Cumberbatch ("O Poder do Cão") e Andrew Garfield ("tick, tick... BOOM!").

"Passámos muito tempo juntos, Portanto, temos falado, ele sempre foi um mentor para mim e ele agarrou-me e disse 'Este é o teu ano'", recordou Will Smith ao programa de TV da revista People após ganhar o prémio dos SAG.

"Ele deu-me um abraço e disse 'Estou tão feliz por ti. Adoro no que te estás a tornar", acrescentou.

Mas Denzel Washington também confidenciou que está aliviado de não ter de continuar a carregar o peso de ser visto como o "herdeiro" da primeira estrela de cinema negra que existiu, Sidney Poitier.

"Ele conheceu-me há muitos anos, eu ia ter com o Denzel para pedir conselhos, portanto ele viu-me ao longo dos anos e estava só a dizer-me o quão orgulhoso ele está de quem eu me tornei e o que me tornei. Ele estava a dizer-me que sentiu como se um peso tivesse sido tirado dos seus ombros de alguma forma", partilhou sobre o seu mentor.

A cerimónia dos Óscares será a 27 de março no Dolby Theater em Hollywood.