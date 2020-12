Denzel Washington foi eleito o melhor ator do século XXI pelo jornal The New York Times.

O ator de 65 anos, vencedor de dois Óscares por "Tempo de Glória" (1989) e "Dia de Treino" (2001), lidera a lista de 25 atores preferidos pelas suas interpretações nos últimos 20 anos, elaborada pelos críticos AO Scott e Manohla Dargis.

VEJA OS FILMES ESSENCIAIS DA CARREIRA DE DENZEL WASHINGTON.

Nas posições seguintes ficaram a francesa Isabelle Huppert e o inglês Daniel Day-Lewis (retirado das lides).

A única representante da língua portuguesa é a atriz brasileira Sônia Braga, em 24º.

Indicando que a lista é tanto necessariamente subjetiva e "possivelmente escandalosa" nas suas omissões, os críticos explicaram que se concentraram neste século e em olhar "para lá de Hollywood" para fazer as suas escolhas, que incluem as incontornáveis estrelas e vencedores de Óscares, mas também "atores de composição e camaleões, heróis de ação e veneráveis do cinema art-house".

1: Denzel Washington (EUA)

2: Isabelle Huppert (França)

3: Daniel Day-Lewis (Inglaterra)

4: Keanu Reeves (Canadá)

5: Nicole Kidman (Austrália-EUA)

6: Song Kang Ho (Coreia do Sul)

7: Toni Servillo (Itália)

8: Zhao Tao (China)

9: Viola Davis (EUA)

10: Saoirse Ronan (Irlanda-EUA)

11: Julianne Moore (EUA)

12: Joaquin Phoenix (EUA)

13: Tilda Swinton (Inglaterra)

14: Oscar Isaac (Guatemala)

15: Michael B. Jordan (EUA)

16: Kim Min-hee (Coreia do Sul)

17: Alfre Woodard (EUA)

18: Willem Dafoe (EUA)

19: Wes Studi (EUA)

20: Rob Morgan (EUA)

21: Catherine Deneuve (França)

22: Melissa McCarthy (EUA)

23: Mahershala Ali (EUA)

24: Sônia Braga (Brasil)

25: Gael García Berhal (México)