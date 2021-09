Eddie Murphy fechou um acordo exclusivo para desenvolver e lançar três filmes para a Amazon Prime Video.

No âmbito do acordo, o ator irá protagonizar três filmes e desenvolver conteúdos originais, com a possibilidade de participar neles, destaca o comunicado oficial de quarta-feira da plataforma de streaming.

Os últimos projetos de Eddie Murphy estão ligados à Netflix: após uma paragem de vários anos, o ator regressou com "Chamem-me Dolemite" (2019), que lhe rendeu os elogios dos críticos e a nomeação para vários prémios, estando em preparação "O Caça-Polícias 4" e uma comédia com Jonah Hill.

"Eddie é uma lenda à frente e atrás das câmaras. Com um talento inegável para a comédia e para o drama, oferece sempre histórias e personagens divertidas e originais para o público em todo o mundo. Não poderíamos estar mais animados por reforçar esta tradição e dar oficialmente as boas-vindas de Eddie à família Amazon", salientou Jennifer Salke, diretora executiva da Amazon Studios.

A Amazon destaca ainda que o acordo "formaliza a relação de Murphy com a Amazon Studios, após o sucesso de 'O Príncipe Volta a Nova Iorque'".

Entre 5 e 7 de março, o lançamento da sequela de "Um Príncipe em Nova Iorque", de 1988, que a Amazon comprou ao estúdio Paramount, teve o melhor fim de semana de estreia para um filme lançado em streaming nos EUA desde que os cinemas fecharam por causa da COVID-19 um ano antes, ainda que nunca tenham sido indicados valores.