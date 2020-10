A Netflix terá num só filme um dos maiores elencos desde que Steven Soderbergh juntou George Clooney, Brad Pitt, Julia Roberts, Matt Damon e companhia em "Ocean’s Eleven".

Uma comédia com Jennifer Lawrence como estrela vai ter também, afinal, Leonardo DiCaprio, Meryl Streep, Cate Blanchett (um quarteto vencedor de vários Óscares), Jonah Hill, Timothée Chalamet (já nomeados para as estatuetas) e ainda Matthew Perry ("Friends), Himesh Patel (a revelação de "Yesterday") e até Ariana Grande.

O filme em questão é "Don’t Look Up" [Não olhes para cima, em tradução livre], que não se deve confundido com uma nova versão do filme de terror japonês com o mesmo título realizado por Hideo Nakata em 1996.

A história anda à volta de dois astrónomos irrelevantes que avançam para uma gigantesca digressão mediática para avisar a humanidade de um asteroide se aproxima e destruirá a Terra.

O argumento e realização estão a cargo de Adam McKay, que antes de ganhar um Óscar de Argumento Adaptado por "A Queda de Wall Street" (2015) e regressar às nomeações com "Vice" (2018), já tinha um currículo de culto graças a filmes como "O Repórter: A Lenda de Ron Burgundy" (2004), "As Corridas Loucas de Ricky Bobby" (2006), "Filhos e Enteados" (2008), "Agentes de Reserva" (2010) e "Que Se Lixem As Notícias" (2013).

Antes da pandemia, a rodagem estava prevista para começar em abril, mas agora decorrerá durante 2021. Datas de lançamento não são conhecidas.