O cineasta russo Kirill Serebrennikov rodará na Alemanha e na América Latina um filme sobre o médico e ex-oficial nazi Josef Mengele, que se escondeu em vários países da região, informou a sua produtora nesta quarta-feira.

A longa-metragem será baseada no livro "O Desaparecimento de Josef Mengele" (tradução literal), do francês Olivier Guez, que ganhou o Prémio Renaudot na França em 2017. Será rodado no próximo verão boreal, segundo um dos seus produtores, Charles Gillibert.

O criminoso de guerra nazia será interpretado pelo alemão August Diehl, que atuou em "Uma Vida Escondida" de Terrence Malick e "Sacanas Sem Lei" de Quentin Tarantino.

August Diehl em "Uma Vida Escondida"

Kirill Serebrennikov, de 53 anos, vive no exílio e tornou-se nos últimos anos um dos símbolos da oposição russa ao regime de Vladimir Putin.

Ele é o autor de filmes como "Petrov's Flu", "Verão" e "Tchaikovsky's Wife", apresentado no último Festival de Cannes.

Josef Mengele, conhecido como o "Anjo da Morte", enviou milhares de judeus para a morte em Auschwitz e morreu acidentalmente no Brasil em 1979.