Após ter cancelado a estreia nos cinemas a 14 de janeiro de 2022 apenas na semana passada, a Disney já decidiu o destino do thriller erótico "Deep Water", que 'herdou' com a compra do estúdio 20th Century Fox.

O Deadline confirmou que o filme com Ben Affleck e Ana De Armas será lançado em streaming nos EUA pela Hulu (plataforma em que a Disney tem a posição maioritária), numa data ainda por anunciar.

A nível internacional, os direitos de streaming passam para a Amazon e não o Star, a área de conteúdos apenas para adultos do Disney+, o que significa que a Disney pretendeu amortizar o investimento do filme, com um orçamento de 48,9 milhões de dólares.

Os fracos resultados nas bilheteiras dos filmes para o público adulto na era da pandemia é uma das razões apontadas para a decisão de desistir dos cinemas.

Significativamente sobre o 'silêncio' à volta daquele que é o primeiro filme em quase duas décadas de Adrian Lyne, o famoso realizador de "Nove Semanas e Meia" e "Atracção Fatal", é que ainda não existem imagens oficiais com Ben Affleck e Ana De Armas, mas apenas as dos paparazzi ou partilhadas nas redes sociais: a produção teve grande cobertura mediática no final de 2019 porque os atores se tornaram namorados durante a rodagem em Nova Orleães (a relação já terminou).

Baseado num romance de Patricia Highsmith de 1957 e descrito como uma sátira da vida suburbana nos EUA, a história coloca os dois atores como um casal infeliz cujo acordo em que ela pode ter os amantes que quiser desde que não abandone a família sofre uma reviravolta sinistra quando vários começam a aparecer mortos.