A Disney fez alterações ao seu calendário de filmes e a mais relevante permitirá renovar as piadas à volta de mais um adiamento do próximo "Indiana Jones" e da idade de Harrison Ford.

Anunciado oficialmente pela primeira vez em 2016, a data de estreia nos cinemas do quinto "Indiana Jones" passou para 30 de junho de 2023, duas semanas antes da estrela festejar 81 anos.

Atualmente em rodagem após uma paragem de várias semanas por lesão de Ford, a estreia já foi anunciada para 19 de julho de 2019, 10 de julho de 2020, 9 de julho de 2021 e 29 de julho de 2022.

As outras mudanças afetam os filmes da Marvel, mas são principalmente um realinhamento: segundo a imprensa norte-americana, atrasos no desenvolvimento e produção de alguns títulos geraram um efeito dominó no Universo Cinematográfico.

Apesar disso, as alterações poderão levar os estúdios rivais a mexerem nos seus calendários.

"Doctor Strange in the Multiverse of Madness", de Sam Raimi, continua a marcar o arranque da temporada Marvel em 2022, mas agora a 6 de maio em vez de 25 de março.

Com isto, "Thor: Love and Thunder", de Taika Waititi, passa de 6 de maio para 8 de julho de 2022 e "Black Panther: Wakanda Forever", de Ryan Coogler, muda dessa data para 11 de novembro de 2022, onde estava a estreia de "The Marvels", de Nia DaCosta, que adia para 17 de fevereiro de 2023.

"Ant-Man and the Wasp: Quantumania" passa da nova data de "The Marvels" para 28 de julho de 2023.

O único filme da Marvel que mantém a data é "Guardiões da Galáxia Vol. 3", que está a 5 de maio de 2023.

Um outro projeto da Marvel ainda não divulgado passou de 10 para 3 de novembro de 2023, enquanto outro previsto para 6 de outubro de 2023 saiu da agenda.