"Sozinho em Casa" é um dos títulos que a Disney quer "reimaginar" para "uma nova geração" do catálogo da 20th Century Fox após a fusão entre os dois estúdios.

"À Noite, No Museu", "Diário de um Banana" e "À Dúzia é Mais Barato" são outras sagas em que o estúdio quer aplicar a mesma filosofia e lançar no serviço de streaming Disney +.

O CEO Da Disney Bob Iger avançou com a notícia durante um encontro em que foram analisados os resultados financeiros do Estúdio no terceiro trimeste.

A forma como serão relançadas ou datas de lançamento não foram anunciadas. O Disney + é lançado nos EUA a 12 de novembro com mais de 7500 episódios de séries e 400 filmes.

Para o cinema, as sagas da Fox destacadas como prioridades foram "Avatar", com James Cameron a preparar quatro filmes que chegarão ao grande ecrã entre 2021 e 2027, "Planeta dos Macacos", "X-Men" e "Deadpool".