É um autêntico dilúvio de filmes na Netflix até ao final de 2022.

Após ter anunciado anteriormente os regressos de Daniel Craig em "Glass Onion: Um Mistério Knives Out" (23 de dezembro) e de Millie Bobby Brown e Henry Cavill em "Enola Holmes 2" (4 de novembro), além das aventuras de fantasia de "Terra dos Sonhos" com Jason Momoa (18 de novembro), a plataforma revelou as datas de lançamento de mais de 50 filmes, alguns com grandes ambições para a temporada de prémios que culminará nos Óscares e que poderão ser lançados também nas salas de cinema em alguns países.

A maior aposta é "Bardo (ou Falsa Crónica de Algumas Verdades)" (tradução literal), o regresso do realizador Alejandro González Iñárritu ao México para o que é descrito como uma "comédia nostálgica", que ficará disponível a 16 de dezembro.

Responsável por uma filmografia extraordinariamente premiada, Iñárritu, de 58 anos, dirigiu seis longas-metragens, todas nomeadas para vários Óscares: a "Amor Cão" seguiram-se "21 Gramas" (2003), "Babel" (2006) e "Biutiful" (2010), seguindo-se a consagração com "Birdman ou (A Inesperada Virtude da Ignorância)" (2014), que recebeu as estatuetas de Melhor Filme e Melhor Realização, e "The Revenant: O Renascido" (2015), onde repetiu o prémio de realização.

Também a olhar para as estatuetas douradas, chega a 30 de dezembro a comédia negra "White Noise", de Noah Baumbach e que junta Adam Driver e Greta Gerwig.

No mesmo registo, mas em animação "stop-motion", "Wendell & Wild", de Henry Selick ("Coraline e a Porta Secreta") e com as vozes da dupla Keegan-Michael Key e Jordan Peele, tem como data 28 de outubro.

No mesmo género de animação, ainda haverá mais atenção para a versão do vencedor dos Óscares Guillermo del Toro de "Pinóquio", a 9 de dezembro.

Outros premiados com estatuetas douradas estão de regresso: o 'thriller' "The Good Nurse" junta Jessica Chastain e Eddie Redmayne (26 de outubro); "The Pale Blue Eye" (6 de janeiro), é o reencontro do realizador Scott Cooper com Christian Bale depois do aclamado "Hostis"; "Matilda: O Musical" traz de volta Emma Thompson (25 de dezembro).

Os destaques também passam por "Mr. Harrigan’s Phone", uma nova adaptação dos livros de Stephen King, do realizador John Lee Hancock (5 de outubro); "Luckiest Girl Alive", um 'thriller' com Mila Kunis e Connie Britton (7 de outubro); e "The School For Good And Evil", um drama de fantasia adolescente de Paul Feig ("A Melhor Despedida de Solteira", "Um Pequeno Favor") que inclui no elenco Michelle Yeoh, Laurence Fishburne e Charlize Theron.

Em tom mais ligeiro, a Netflix também continuará a alimentar o seu popular género de comédias românticas com tom natalício com "Falling for Christmas", onde Lindsay Lohan regressa no papel de uma mimada herdeira com amnésia após um acidente (10 de novembro) e "Christmas With You" (17 de novembro), além de "Scrooge: A Christmas Carol" (2 de dezembro).