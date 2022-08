O DocLisboa vai comemorar a 20.ª edição abrindo e fechando em simultâneo em Lisboa e no Porto, contando com o mais recente documentário de Lucrecia Martel, “Terminal Norte”, na abertura do festival, em 6 de outubro.

Em comunicado hoje divulgado, a organização do DocLisboa revelou ainda que o encerramento vai ser feito com “Objetos de Luz”, de Acácio de Almeida e Maria Carré, no dia 15 de outubro.

Em Lisboa, a abertura vai acontecer no Cinema São Jorge, enquanto o encerramento realiza-se na Culturgest. Por seu lado, no Porto, as sessões vão ter lugar no Cinema Trindade.