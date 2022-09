"All The Beauty And The Bloodshed" recebeu o Leão de Ouro do Festival de Veneza, atribuído pelo júri presidido pela atriz Julianne Moore.

O festival de cinema mais antigo do mundo deu o seu prémio máximo a um documentário sobre a fotógrafa e ativista Nan Goldin e a sua luta contra a família Sackler, proprietária da empresa farmacêutica Purdue Pharma, considerada consensualmente a grande responsável pela epidemia de opióides nos EUA.

O filme é realizado por Laura Poitras, que ganhou um Óscar de Melhor Documentário com "Citizenfour", sobre Edward Snowden (2014).

O Prémio Especial do Júri foi para "No Bears", de Jafar Panahi, o dissidente cineasta iraniano detido a 11 de julho para cumprir uma pena decretada em 2010 de seis anos de prisão e 20 anos de proibição de dirigir ou escrever filmes, viajar ou até mesmo falar com a comunicação social, após ser declarado culpado de "propaganda contra o governo" por apoiar o movimento de protesto de 2009 contra a reeleição do ultraconservador Mahmoud Ahmadinejad como presidente da República Islâmica.

Apesar disso, continuou a trabalhar e a viver no Irão: recebeu o Prémio de Melhor Argumento, em Cannes, em 2018, com "Três Faces", três anos depois de ter conquistado o Urso de Ouro, em Berlim, por "Táxi", também conhecido por "Taxi Teerão", dirigido e protagonizado clandestinamente pelo próprio. Em 2010, fora distinguido com o Leão de Ouro por "O Círculo".

LISTA DE PREMIADOS (secções principais)

SECÇÃO OFICIAL

Leão de Ouro: "All The Beauty And The Bloodshed", de Laura Poitras

Grande Prémio do Júri: "Saint Omer", de Alice Diop

Leão de Prata para Melhor Realização: Luca Guadagnino por "Bones And All"

Taça Volpi para Melhor Atriz: Cate Blanchett por "Tar"

Taça Volpi para Melhor Ator: Colin Farrell por "The Banshees of Inisherin"

Melhor Argumento: Martin McDonagh por "The Banshees of Inisherin"

Prémio Especial do Júri: "No Bears", de Jafar Panahi

Prémio Marcello Mastroianni para melhor ator ou atriz emergente : Taylor Russell por "Bones And All"

Secção Horizontes

Melhor Filme: "World War III", de Houman Seyidi

Melhor Realização: Tizza Covi e Rainer Frimmel por "Vera"

Prémio Especial do Júri: "Bread and Salt", de Damian Kocur

Melhor Ator: Mohsen Tanabandeh por "World War III"

Melhor Atriz: Vera Gemma por "Vera"

Melhor Argumento: Fernando Guzzoni por "Blanquita"

Melhor Curta-Metragem: "Snow In September", de Lkhagvadulam Purev-Ochir

Leão do Futuro – Prémio “Luigi De Laurentiis” para primeiras obras: "Saint Omer", de: Alice Diop