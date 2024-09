Will Ferrell e Harper Steele são amigos desde quase o primeiro dia em que começaram a trabalhar juntos no "Saturday Night Live". A história da amizade em evolução da 'dupla' é contada no novo documentário da Netflix, que se estreou no passado dia 27 de setembro.

"Demos-nos bem rapidamente", disse Steele à Netflix. "Escrevi muitas coisas para o Will, muitas das quais não foram para o ar porque eram demasiado boas", graceja. Mais tarde, Steele viria a ser chefe de redação no "SNL", de 2004 a 2008, enquanto Will Ferrell se tornou numa das estrelas mais proeminentes do programa.

"Íamos a jogos dos Lakers, fazíamos viagens juntos, surpreendíamo-nos mutuamente em bares aleatórios", contou o ator à Netflix.

Quando Harper Steele se assumiu como mulher transgénero há três anos, ela não tinha a certeza se aquelas mesmas experiências ainda estariam ao seu alcance. "Será que se sentiria confortável num jogo dos Lakers ou a entrar num bar típico do interior do Iowa? E Ferrell não tinha a certeza se a amizade deles continuaria sem problemas. Será que se sentiria à vontade a conversar no carro com ela? Foi então que Ferrell teve a ideia que daria origem a 'Will & Harper'", conta o serviço de streaming.

"E se fizéssemos uma viagem juntos, dando-lhe a oportunidade de entrar num bar country ou em qualquer outro lugar de que ela sente falta, e comigo ao seu lado para lhe dar apoio como amigo?", perguntou Will Ferrell. "Ao mesmo tempo, isso dar-nos-ia a oportunidade de nos voltarmos a aproximar e de perceber o que esta transição significa para a nossa relação", acrescentou.

Harper Steele viu a viagem como uma oportunidade, conta a Netflix. "Não queria apenas sair do armário em lugares como Nova Iorque ou Los Angeles e viver para sempre em qualquer uma das costas", disse Steele. "Adoro o país inteiro. É o meu país, e queria sentir-me um pouco mais segura nele. E pensei que atravessar o país com o Will Ferrell me ajudaria. Esse é o privilégio de conhecer o Will Ferrell", sublinha.

O documentário foi realizado por Josh Greenbaum.