O documentário "Por detrás da moeda", de Luís Moya, sobre artistas de rua do Porto e sobre o músico Alexandre Amorim, estreia-se nos cinemas em 8 de dezembro, revelou hoje o realizador à agência Lusa.

Produzido pela Filmógrafo, o filme chegará a salas de cinema do Porto, Lisboa, Setúbal, Leiria, Ovar e Castelo Branco, e terá exibições pontuais noutras localidades.

"Por detrás da moeda" começou a ser feito em 2014, depois de Luís Moya ter conhecido, na rua, o músico Alexandre Amorim (‘Alex’), que fundou os Pippermint Twist, uma banda rock dos anos 1980 que entrou numa coletânea do Rock Rendez Vous.

"A partir daí estabeleceu-se uma relação, encontrei-o noutros dias e surgiu a ideia do filme, no qual acabou por ser o protagonista. Claro que, na altura, não sabia das histórias dele. Só me falou dos grandes palcos passado três anos e meio de o conhecer”, afirmou Luís Moya à Lusa em 2020, quando o filme passou no festival Fantasporto.

Em nota de imprensa, o realizador explica que, por causa da produção do filme acabou por conviver com "personagens genuínas, rostos da cidade do Porto, que desabafam para a lente da câmara… e falam da vida, contam as suas histórias e dificuldades".

"Descobrimos quem são estas pessoas sentadas no chão, com uma caixa de sapatos à frente, muitas vezes discriminadas e rotuladas como pedintes", afirma Luís Moya.

À Lusa, o realizador disse que a abordagem aos músicos de rua não foi fácil, demorou muito tempo e afetou-lhe a vida pessoal.

"São pessoas muito fechadas e de pé atrás, já tiveram experiências traumatizantes e pensam que toda a gente os está a tentar explorar. O meu filme não é para explorar ninguém, é para divulgar e dar a minha visão enquanto realizador, que é promover o artista de rua e dar a conhecer uma realidade que ninguém conhece. Porque o pessoal passa na rua e chama-os de coitadinhos ou drogados. Quero mostrar que há ali grandes pessoas e artistas que as pessoas não fazem ideia", apontou.

"Por detrás da moeda", já exibido e premiado em vários festivais, é a primeira longa-metragem de Luís Moya, depois de este ter feito seis curtas-metragens.