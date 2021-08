O documentário “Inferno Rosso. Joe D’Amato sulla via dell’eccesso”, de Manlio Gomarasca e Massimiliano Zanin, apresentado por Nicolas Winding Refn, vai ser exibido no Festival Internacional de Cinema de Veneza, no alinhamento das sessões especiais, anunciou a organização.

“Quem era Aristide Massaccesi, alias Joe D’Amato? Na América, um génio do cinema de horror, em França um mestre do erotismo, em Itália o rei da pornografia. Produtor, realizador, autor, eletricista, operador de câmara e diretor de fotografia. Um homem de mil pseudónimos que fez centenas de filmes desde ‘spaghetti westerns’ a filmes pós-atómicos, de ‘decamerotic’ a ‘eros’ polido, de pornografia extrema a horror sangrento”, pode ler-se no comunicado hoje divulgado pelo festival.

O filme contou com os contributos de realizadores italianos como Lamberto Bava, Ruggero Deodato e Alberto De Martino, bem como do espanhol Jess Franco e do norte-americano Eli Roth.