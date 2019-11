Também participam os filósofos Jean-François Lyotard, Vincent Descombes e Christine Buci-Glucksmann, o romancista Michel Butor, os historiadores e críticos de arte Bernardo Pinto de Almeida e Pierre Restany, e o académico Jonathan Dronsfield, entre outros.

Manuel Casimiro, filho do realizador Manoel de Oliveira, expõe em Portugal desde os finais dos anos 1960 e tem um percurso internacional, vivendo e expondo em vários países europeus e nos Estados Unidos.

"Percebendo como essa errância, somada à insistência no primado da pesquisa e da experimentação, que Casimiro sempre opôs à vontade de construir uma 'carreira', estará associada ao que será ainda essa visão lacunar do seu trabalho, e querendo justamente chamar a atenção para a continuidade de percurso e de pensamento nesse trabalho, Isabel Gomes constrói o filme como uma cartografia de referências - obras, lugares, depoimentos - tratando-as como peças de um puzzle em que realmente interessa a perceção global", descreve a sinopse do filme.

Isabel Lopes Gomes nasceu em 1976, em Avignon, França, é doutoranda na Universidade de Coimbra, no Colégio das Artes, em Arte Contemporânea, e membro do Centro de Estudos Interdisciplinares do Século XX (CEIS 20).

Realizadora de documentários sobre artistas, já concluiu "Arte Vida/Vida Arte", filme sobre Alberto Carneiro, apresentado e editado pela Fundação de Serralves em 2013; "Spiritual Exercises", sobre Bosco Sodi, apresentado em 2014 na Galeria Fernando Santos, no Porto; e "Rua José Escada", filme sobre José Escada, apresentado em Lisboa, no Centro Nacional de Cultura e na Galeria São Roque (2014/2015).

Foi curadora assistente na exposição "Entre as Margens", no Museu Nacional Soares dos Reis, em 2013 e, em 2016, na exposição inaugural do Museu de Arte Contemporânea Nadir Afonso, em Chaves.

Foi curadora da exposição “Da História das Imagens”, a partir de séries fotográficas, na obra de Manuel Casimiro, que foi inaugurada na Fundação Arpad Szenes-Vieira da Silva, em janeiro deste ano.