O documentário “Um Corpo Que Dança”, de Marco Martins, é exibido hoje, a partir das 21:30, na Rua das Gaivotas n.º 8, no âmbito da programação de verão.

A exibição, de entrada livre, que conta com a presença do realizador, será seguida de um debate-conversa com o público.

Na sessão, a professora universitária, investigadora e crítica Maria José Fazenda, será moderadora numa reflexão sobre a importância deste documentário para a história da dança em Portugal.

Juntam-se ainda, no debate, Vera Mantero, ex-bailarina do Ballet Gulbenkian e coreógrafa, e Miguel Ramalho, coreógrafo e bailarino da Companhia Nacional de Bailado.

Fruto de uma encomenda da Fundação Calouste Gulbenkian, e com o apoio da RTP, este filme-documentário procura retratar a história de uma das companhias de bailado consideradas mais importantes em Portugal, o Ballet Gulbenkian, desde a sua da criação, em 1965, até ao seu encerramento em 2005.