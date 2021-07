O mercado de ‘gap-financing’ de Veneza vai organizar reuniões de um para um entre as equipas dos projetos e elementos do meio que possam contribuir para assegurar financiamento aos filmes participantes.

Entre os projetos de ficção ou documentário encontra-se a coprodução luso-argentina “El Repartidor Está en Camino”, de Martín Rejtman, que reparte a produção deste documentário entre a produtora argentina Un Puma e a portuguesa Terratreme.

Segundo uma entrevista com o realizador feita pela publicação Cineuropa, o documentário, que em San Sebastián já tinha recebido um prémio Eurimages para o desenvolvimento da coprodução, vai abordar a situação dos trabalhadores das entregas de comida e a precariedade das suas condições laborais.

Para participar no mercado de ‘gap financing’, os projetos de ficção ou de documentário têm de já ter assegurado, pelo menos, 70% do financiamento, estando à procura de participações minoritárias.

Do lado dos projetos de Realidade Virtual Imersiva, encontra-se a produção luso-italiana “Escape”, de Rossella Schillaci, que divide o projeto entre a italiana Myboss e a portuguesa Laranja Azul.

“’Escape’ é um documentário criativo de realidade virtual que tem lugar numa prisão. Como num conto de fadas, o filme submerge o espetador no mundo de crianças que vivem num lugar especial: uma prisão para as mães encarceradas e para os seus filhos. Filmado ao nível do olhar de uma criança (um metro), esta obra de realidade virtual permite aos utilizadores experienciar a vida quotidiana confinada, rodeados de crianças, seguindo as muitas regras dos guardas sobre o uso do espaço e do tempo”, pode ler-se na sinopse da obra.

Segundo o mesmo texto, o artista português Pedro Sarrazina participa no trabalho da realizadora, doutoranda do programa da Universidade do Texas-Austin Portugal.

Os projetos participantes nesta secção do mercado de financiamento devem ter já garantido 30% da verba para a sua concretização.

A oitava edição do mercado de financiamento de Veneza vai ter lugar entre 3 e 5 de setembro, no âmbito do 78.º Festival de Cinema daquela cidade italiana, que acontece de 1 a 11 de setembro.