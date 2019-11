"Assim como no filme o aparecimento de Lucinda [uma das personagens] salva o Luís Rovisco - que estava a ficar incomodado com a situação de reforma e passa a ter uma vida nova - na minha vida, aparecer este filme dá-me outra vida aos 70 anos", disse.

Também à Lusa, João Nicolau sublinhou que queria fazer um filme sobre um homem num carro e que só depois de escolher Miguel Lobo Antunes num 'casting' é que decidiu que a personagem seria alguém à beira da reforma.

Aos cinemas chega hoje também o documentário "Bostofrio, où le ciel rejoint la terre", primeira obra de Paulo Carneiro e que integrou em 2018 o festival IndieLisboa.

Paulo Carneiro rumou à aldeia transmontana de Bostofrio (Boticas) em busca de respostas para uma história familiar, de um avô paterno que não perfilhou os filhos. É o mote para este filme que, ao mesmo tempo, regista a vida rural numa aldeia com pouco mais de 30 habitantes, profundamente ligada à terra.

No filme, o realizador está quase sempre presente no enquadramento, conversando com os habitantes em casa ou no campo, desenrolando o novelo da história dos avós paternos, sobre a qual pouco conhecia.

À Lusa, Paulo Carneiro explicou que quis fazer o filme para o pai, mas ao mesmo tempo confronta o espectador com a dinâmica de uma aldeia com uma riqueza de território, de língua e vocabulário.

As sessões de "Bostofrio" serão antecedidas da curta-metragem "Cinzas e Brasas" (2015), de Manuel Mozos, protagonizado por Isabel Ruth e inspirado no romance "Campo de Sangue", de Dulce Maria Cardoso.